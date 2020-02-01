《三生三世枕上書》開播一星期破10億點擊　迪麗熱巴濕身戲成焦點

《三生三世枕上書》作為《三生三世十里桃花》第二部，迪麗熱巴與高偉光的「鳳東CP」未開播就讓戲迷相當期待，終於在農曆過年期間開播，大陸騰訊播出一周就累積10億點擊率。

《三生三世枕上書》日前曝光迪麗熱巴落水花絮，她與高偉光在拍落水戲前，工作人員先將罐裝水淋在他們身上，高偉光當下冷到嘶吼，迪麗熱巴則驚呼泳池水怎麼那麼深，笑問：「這裡是海洋公園嗎？」

迪麗熱巴與高偉光的「鳳東CP」未開播就讓戲迷相當期待。（《三生三世枕上書》劇照）

有趣的是，迪麗熱巴下水後發現水僅淹到她的胸部，調侃高偉光身高191公分下水還要「吊威牙」，泳池的水只到高偉光的腰部。劇中台詞高偉光問她：「妳是何人？」迪麗熱巴一臉萌回：「我可能是海的女兒。」直白的個性讓網友大讚她是出水芙蓉的可愛。

高偉光在《三生三世枕上書》飾演的東華帝君雖嚴肅，但在迪麗熱巴演出的青丘帝姬鳳九旁，卻多了幾分俏皮，兩人撒糖不手軟，劇裡高偉光為了要回復修為，選擇到凡間「歷劫」，迪麗熱巴不忍心上人在凡間受苦，女扮男裝化身統領，下凡到戰場替高偉光助陣殺敵，解救命在旦夕的他，讓高偉光對她是一見鐘情。

《三生三世枕上書》是《三生三世十里桃花》的續集。（《三生三世枕上書》劇照）

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迪麗熱巴在劇裡造型多變，包括醉酒妝、仙娥妝、男裝等各有特色，其中她女扮男裝，一襲黑色勁裝、綁高馬尾，在戰場舞刀模樣英姿颯爽，網友直呼「帥炸」，又說：「如果不是情敵（高偉光）太強大，都要愛上她了。」此外，本週播出劇情她將在高偉光前翩翩起舞，婀娜多姿模樣勾得高偉光只能將目光寵溺在她身上。

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