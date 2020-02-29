【二月廿九】吳海昕劉俊謙二度合作變熟絡：加啲點到即止嘅曖昧

今日是四年一度的2月29日，ViuTV全新愛情穿越劇集《二月廿九》亦選擇在這天舉行宣傳活動，可說別具意義。女主角吳海昕（Sofiee）談到因為近來疫情嚴峻，一星期有5天都在家煲劇：「拍完《二月廿九》對穿越時空嘅劇集有興趣，最近就煲咗《想見你》！」談到《想見你》熱潮仍然未退，會否怕有比較，Sofiee就說：「有比較係好事，我自己都好欣賞柯佳嬿雖然一人分飾兩角，但每一場都做得好自然，原來年紀愈大有啲經歷會令你愈發光。」

吳海昕說在劇中有兩位俊男相伴，觀眾可能會誤以為故事與三角戀有關，可是這一次《二月廿九》集中說成長的部份比較多。（陳志嵐攝）

談到劇中的兩位型男拍檔徐天佑與劉俊謙，Sofiee認為天佑很有暖男特質：「第一次同天佑合作，發現佢講啲好突兀嘅對白都好自然，例如我哋平時唔會講啲好純愛嘅對白：『唔緊要，幾耐都好，我都會等你！』」



至於繼《教束》後第二次合作的劉俊謙：「今次就調轉角色，我好純真、佢好冷漠。」Sofiee談到因為彼此更熟絡了，對演戲更有信心，所以在研究劇本時會添加一些屬於自己的元素：「我同劉謙喺現場會加啲點到即止嘅曖昧，例如有場戲佢行入間房度插張卡，我就提議不如加個壁咚，導演都贊成。」至於親密的戲份，Sofiee就說這部劇比較偏向純愛：「唔想大家忽略成長、面對孤獨感，所以唔係太專注喺愛情，有機會的話希望可以有續集。」

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Sofiee從小到大都很喜歡岩井俊二《情書》中淡淡的愛情，所以這一次到北海道拍攝感受特別深：「我未埋位已經係咁聽《情書》嘅Soundtrack，希望可以從中攞啲感覺。」若然自己有機會穿越，Sofiee說不會選擇未來，反而會選擇回到過去：「因為我係一個好念舊嘅人，想返返去廿幾歲嘅時候，覺得嗰陣去得太少地方，而人生係要遊歷下世界。當時做咗四年空姐，都冇好好善用機票嘅優惠，如果可以返返去，我會自己孭住背囊一年去30個國家！」