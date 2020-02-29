【二月廿九】北海道外景凍到對腳冇感覺　徐天佑：浪漫背後係辛苦

今日正值是四年一度的2月29日，ViuTV全新愛情穿越劇集《二月廿九》亦選擇在這天舉行宣傳活動，可說別具意義。近來新冠肺炎（又名：武漢肺炎）疫情嚴峻，徐天佑都盡量避免外出：「我唔使做嘢就喺屋企，本身忙緊錄音，但疫情開始之後都擱置咗。」天佑善用這段空檔看書、做音樂，他覺得靜下來思考也不錯；至於政府日前釋出的居家隔離清單，天佑亦表示查閱過：「附近有其實都會好小心，有時如果唔係做嘢連門口都唔出，都少去Club House。」在劇集宣傳方面，或多或少均會受到影響：「之前有啲宣傳都取消咗，唯有盡量做。」

徐天佑首次在電視劇中擔正。（陳志嵐攝）

徐天佑除了在《二月廿九》中飾演男主角馬志浩（Ryan），又親自為劇集歌曲擔任曲、詞、編、監：「寫歌、寫詞畀套戲都係第一次，仲要係角色嘅角度出發，寫詞嘅時候覺得對角色嘅了解多咗。」提到劇集今次特意到北海道取景，天佑說：「原來睇戲裏面冰天雪地好浪漫嘅情景，拍攝背後係咁辛苦。有一日我已經着咗兩對襪、加暖包，但對腳都凍到赤痛，然後開始冇感覺，唯有即刻同導演講要入返室內。」天佑分享拍攝從來都不易：「最想出嚟嘅畫面係靚，就會頂埋佢、拍多個Take。」

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《二月廿九》有穿越的元素，若然自己有機會穿越，天佑就希望回到小時候：「細到係小學嘅時候，爸爸媽媽會幫而家啲小朋友影好多成長嘅相，而我係冇㗎，因為屋企細個冇呢個習慣；所以有時演唱會要拎返細個嘅相，我嚟嚟去去都係得嗰兩三張，所以就想返去影多啲相。」至於會否希望改變過去的一些事，天佑就說：「發生咗嘅事如果有得改變故之然好，但唔可以咁諗，當下嘅決定唔好令自己遺憾就好。」