【二月廿九】劉俊謙想穿越回到90年代：當時香港好多嘢都好簡單

今日正值是四年一度的2月29日，ViuTV全新愛情穿越劇集《二月廿九》亦選擇在這天舉行宣傳活動，可說別具意義。劇集今次特意到北海道取景，劉俊謙猶記得拍攝其中一天的氣溫低至零下十七度：「其實我着住嘅Custom大褸都好薄，但嗰日要瞓雪地，我懷疑導演同Crew全部都覺得我做戲做得好好，但其實我只係凍到打冷震！」

近來疫情嚴峻，劉俊謙說少了外出，即使外出也是去做運動，很多時候都在家看電影、看書。（陳志嵐攝）

劉俊謙談到在雪中拍攝的難度甚高：「身體感覺未試過，體會到原來日劇、《情書》嗰種感覺係咁；凍到面嘅肌肉唔太郁到，有時就會食咗啲字講唔到，我同Sofiee（吳海昕）拍咗好多個Take！」加上日本當地拍攝有限時的規則：「呢個景拍兩個鐘就淨係得兩個鐘，唔可以再拍；而香港拍攝好少會咁On-time，所以就要拍得好快，都係一個挑戰。」

劉俊謙與吳海昕繼《教束》後二度合作，二人之間變得很有默契。（陳志嵐攝）

《二月廿九》劇情以穿越為主軸，劉俊謙談到如果有機會穿越：「我成日都想穿越返去小學嘅時候，即係90年代；當時好開心，因為香港好多嘢都好簡單，未有智能手機，放學就同同學去公園捉迷藏、食雪條，我好懷念嗰段時光。」至於會否希望改變過去的一些事，劉俊謙不假思索說：「唔會！有啲事無論好與唔好，發生咗嘅就係最好。」

+ 8 + 7 + 6

劉俊謙日前憑《幻愛》在第26屆香港電影評論學會大獎奪得最佳男演員，及後再下一城在第39屆香港電影金像獎獲得最佳新演員的提名，問到有沒有信心獲獎，他說：「我冇諗啊。其實一定係會想攞獎，但我將呢樣嘢放得幾輕，因為我比較想套電影多啲人睇。香港電影都低迷咗好耐，難得有一套好本土嘅電影出現，我會期待多啲人睇多過攞獎，攞獎都係平常心。」至於接下來的計劃，他說：「舞台、電視、電影我都Welcome，只要係好嘅作品，我都係遇到個劇本好有興趣就會拍。」