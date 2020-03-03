【潮流日常】Dara飲諾麗果汁養成白滑嫩肌　間竭性斷食維持40KG

女團2NE1出身的韓國女歌手Dara，至團體解散後，除了繼續在歌壇活動外，亦積極參與戲劇和節目演出。過去作為2NE1的門面，現年35歲的Dara依然保鮮力十足，除了美貌與過去沒有太大的分別，多年來亦繼續保持相同體重。

Dara的美貌和身材都keep得好好。（Instagram：@daraxxi）

Dara經常上美妝節目分享自己的變靚秘訣，早前她於綜藝節目《姐姐家的沙龍》（언니네 쌀롱）公開自己的護膚秘訣。她表示自己會定期去皮膚科和按摩，並經常飲諾麗果汁（Noni）和四季橘汁，以及定期服食維他命B、C、D、紅蔘及黑山羊營養補充品。

Dara公開自己的護膚秘訣。（Instagram：@daraxxi）

Dara亦表示經常使用諾麗果番梘洗臉能有助消除炎症，可以有效改善暗瘡肌膚，回復白滑嫩肌。

Dara亦公開自己現時的體重為40公斤，於2NE1活動時則再輕幾公斤，大約維持於38至39公斤左右。（Instagram：@daraxxi）

另外，Dara亦公開自己現時的體重為40公斤，於2NE1活動時則再輕幾公斤，大約維持於38至39公斤左右。她笑言當時如果自己不太肚餓，可以長達12小時不進食，也許就是因為這樣無意間進行了間竭性斷食而達到瘦身效果，令她多年來保持輕盈體態。

Dara多年來保持輕盈體態。（Instagram：@daraxxi）

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