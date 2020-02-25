【愛的迫降】玄彬一角靈感來自金正恩？　瑞士留學愛彈琴意外吻合

由玄彬和孫藝珍主演的韓劇《愛的迫降》，雖然大結局已播出超過一星期，可是意猶未盡的劇迷仍熱烈討論中。近日就有網民驚訝發現，玄彬在劇中「利正赫」一角意外地，與北韓第三代最高領導人金正恩有幾處相似的地方，莫非角色的靈感正是來自金正恩？

玄彬在《愛的迫降》飾演大尉中隊長，帥氣逼人，可是不少脫北網紅已澄清過，北韓根本沒有如此高顏值的軍人，笑言有就不會脫北了。不過最近又有網友分析利正赫一角的背景後，發現竟然有四點與金正恩恰巧地吻合，結果令人非常驚喜。首先利正赫出身軍事家族，亦是總政治局局長的兒子，注定一生離不開國家大事；金正恩的出身同樣與眾不同，作為金正日的第三兒子，他也必須要參與朝鮮勞動黨的工作。

玄彬和金正恩出身相似，同樣是高幹子弟。（劇照）

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除此之外，原是鋼琴家的利正赫，從藝術學校畢業後到過瑞士留學，原來金正恩也曾同樣到過同一地方留學。有報道曾提及1996年至2001年期間，金正恩曾與兩名妹妹假扮北韓駐瑞士大使館職員的孩子，於伯恩一國際學校留學並學習英文及德文等，當時金正恩留學的照片也曾於2010年公開過。當然北韓人亦有機會到海外留學，網上亦有不少人分享同北韓同學相處的經驗，可是能夠出外的就相信只有達官貴人家庭。

其實北韓人亦能出國留學，可是不代表一般平民都有同樣機會。（劇照）

金正恩留學的照片曾於2010年流出過。（yonhapnews）

不過講到利正赫和金正恩之間，最令網民驚訝的一點，相信必定是二人都是鋼琴的愛好者。利正赫在劇中是一位鋼琴家，但他為了死去的哥哥而放棄音樂夢，玄彬在劇中彈琴的浪漫模樣，迷倒不少粉絲。傳說中金正恩也一樣非常愛彈琴，同樣曾在瑞士進行過鋼琴表演外，回國後也不時在辦公室彈琴與下屬唱歌。

相傳金正恩也熱愛彈鋼琴，不時與下屬唱歌。（Naver）

事實上《愛的迫降》其中一幕講到，玄彬得悉孫藝珍南韓人的身份即將被揭發時，他找來最高級的軍事用私家車，一路由平壤飛車到軍官私宅村，而這曾在金正恩身上發生過。由於金正恩熱愛跑車，交通人員擔心意外會發生，當時命令所有車要讓開在兩旁。雖然無從得知玄彬一角的靈感來自金正恩，可是不少劇迷看完二人的對比後笑言「幻想破滅」。

玄彬及時拯救孫藝珍一幕，原來金正恩也曾有類似經驗。（劇照）

回顧《愛的迫降》精彩劇照：