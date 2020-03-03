【法證先鋒IV．劇透】楊潮凱失蹤有原因　原來係佢阿媽一手造成

《法證先鋒IV》第12集劇透。

上回講到，鄒浩（楊潮凱飾）弄得家中一團糟，彩蘭（黎燕珊飾）氣憤責罵，鄒浩傷心離家失蹤。高安（黃浩然飾）陪伴彩蘭到處尋找，從盲人攝影師卓亨（李龍基飾）口中獲得線索，終在廢屋尋回鄒浩，就在鄒浩鬧情緒之際，意外地敲破注滿水泥的膠桶，竟現出內藏的骸骨！家希（李施嬅飾）以專業知識，鑿開水泥，重組屍骨，鑑別出是屬於五至七歲的小童，高安、高靖（朱晨麗飾）不禁聯想到失蹤多年的高善，心情忐忑，兄妹倆互相鼓勵。家希與見賢說著往事緬懷家祈，見賢（海俊傑飾）不期然對家希的一下親暱舉動，令二人陷入尷尬。童骨身份成疑，法證發現童骨衣服口袋的圖案是人手以針線縫上去，同時家希亦指出死者生前曾受重傷，警方就著這兩點線索，展開追查。彩蘭暈倒，鄒浩冒雨背彩蘭求醫，亦因而病倒。彩蘭大為感動，就在探望鄒浩之際，發現驚人真相！

以下內容有劇透，逃生門在此：

【法證先鋒IV．劇評】演員搶眼夠加分 但劇情太低估觀眾頭腦

【索腿天后】邊個可以接班陳敏之？ 一堆新人潛質無限

上集意外之下發現童骨。(螢幕截圖)

即睇上集精彩內容：

+ 7 + 6 + 5

敏莉（鄭希怡飾）獲世界級品酒大師邀請加入團隊，高安表示全力支持，但礙於要與高安長時間分隔兩地，敏莉心下猶豫。法證以電腦技術重組童骨衣服口袋圖案，發現竟與彩蘭有關！高安、輝煌（譚俊彥飾）往找彩蘭查問，駭然發現彩蘭和鄒浩疑似服食過量安眠藥，雙雙昏倒家中…高安、輝煌就鄒浩身份之謎探問彩蘭，彩蘭情緒激動，在高安及輝煌的安撫及誘導下，彩蘭終坦白道出當年兒子失蹤背後的真相，惟其中的關鍵部份，卻因曾撞傷腦部而失去記憶。警方憑藉彩蘭提供資料，查得嫌疑人下落，但嫌疑人不僅已改名換姓，更接受過整形手術，法證透過人臉識別系統，成功確認嫌疑人身份。輝煌率重案組將嫌疑人帶返警署調查，嫌疑人坦言與彩蘭相識，更指出當年彩蘭兒子失蹤，的確別有內情。

當年楊潮凱失蹤有原因！（螢幕截圖）

即睇下集精彩內容：