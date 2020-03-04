【新冠肺炎】新天地疑似教徒名單流出？　李棟旭劉在石誤傳為信眾

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）威脅全球，南韓疫情更是相當嚴重，至今已有超過五千人確診。而當中又被稱為「邪教」的新天地教會，日前教主李萬熙下跪道歉，成為國際焦點。韓國網絡上則出現新天地教會教徒的藝人名畢，李棟旭、劉在石和請夏等被指是信徒之一。

新天地教會在韓國被視為邪教，加上信徒人數高達超過20萬，教徒身份神秘，因此一直都有不少網民猜測當中有否涉及藝人。近日韓國網絡上，流傳一份新天地教會的藝人名單。名單上見到有同行工作人員確診的女歌手請夏外，「國民MC」劉在石、李棟旭和Ivy等都有出現，網民都對名單議論紛紛。

請夏早前從意大利回國後，同行的兩名工作人員確診。（IG/@chungha_official）

流傳新天地教會藝人名單：

請夏及Ivy等已分別通過Vlive和IG澄清事件，表示與宗教無關外，李棟旭和劉在石的所屬公司亦已發聲明否認，表示藝人與特定宗教無關，之後或將對謠言採取法律行動。另一邊多位藝人繼續為抗疫捐款，包括韓志玟、馬東石、BIGBANG T.O.P和玄彬等，而「人間天使」IU更再加碼為楊平郡捐出二千萬韓元（約13萬港元）用作購買口罩等之用，至今已捐款2.8億韓元（約183萬港元）的她，果然人美心更美。

IU已捐款2.8億韓元，不愧為「人間天使」。（IG/@dlwlrma）