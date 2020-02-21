落筆寫羅蘭姐的專訪稿其實很難，難在記者每次訪問，總會用上傳媒人的思維，期望受訪能夠金句連連字字珠璣，不然很難吸引讀者點閱，但羅蘭姐已屆耄耋之年，人生路上各種甜酸苦辣皆嘗透，曾經令情緒起伏的快樂與悲痛，早已淡如輕煙，在她眼裏，「平常心」三個字乃幸福之源：「咁嘅年紀，好多嘢都見過，平常心就最好喇，尤其我哋係信主（天主教徒），一切一切都係主嘅安排，唔使緊張！」那份從容不迫，恰似電影《在晴朗的一天出發》（A Beautiful Day in the Neighborhood）中，美國經典兒童節目主持人Fred Rogers（湯漢斯飾）接受雜誌編輯Lloyd Vogel（Matthew Rhys飾）訪問時那樣，羅蘭姐說話愈是慢條斯理，愈能夠反客為主，主導記者訪問的節奏，唯一應對的方法是「平常心」，結果臨近尾聲有驚喜，從演接近70年，她依然想有新嘗試新衝擊：「我想突破龍婆㗎！」 撰文：游大東 攝影：葉志明 短片、剪接：吳宇峰 鳴謝：星光大道

「我覺得係注定㗎！」羅蘭姐當年因為跟同學去片場看人拍戲，結果獲邀上鏡，隨後更成為全職演員，她覺得是緣份使然。「本來我個心就係諗：攞咗張Cert，我咪去做白領（在寫字樓工作）囉！點知我讀到Form 1嘅時候，有間『嶺光公司』黃老闆（黃卓漢）就搵我去簽約，唔知點解，我唔係肯定，係有呢個Feeling，望住嗰張三年合約，我就諗，簽得呢張約，（拍）電影就係我終身職業。」（葉志明攝）

閉上眼，穿越時空，回到1950年，亦即二次大戰結束後「香港重光」之後5年，市面百廢待興，學校仍未復課，當時只得16、17歲的羅蘭姐仍然叫原名盧燕英，因為一次偶然機會，竟然踏進五光十色的演藝圈。「啲同學話帶我去睇啲人拍戲，去北帝街南洋片場。」參考歷史，戰後的土瓜灣是片場的集中地，羅蘭姐說的南洋片場，屬南洋影片公司，當年剛好易名為邵氏父子公司，片場亦改稱南洋片場，她的人生，就在這裏出現天翻地覆的轉變。

一行四人來到片場，忽然有位劇務走過來，指劇組尚欠一位「妹仔」，游說她們演出，其餘三位同學都不願意，目光隨即落在羅蘭身上，「劇務先生同我講，『你梳兩條孖辮就最適合！』」羅蘭家貧，沒錢看戲，只懂張活游與白燕，從沒想過要演戲，她連番推卻：「我唔識拍戲呀，我驚呀！」劇務先生繼續「落嘴頭」：「唔使驚，導演會教你嘅！」於是羅蘭姐由睇人做戲變成自己落場，人生第一場要演的戲，是按照老爺吩咐請小姐出來，她在幕前說的第一句、也是那場戲唯一一句對白，就是「哦」字咁簡單，最終賺到十蚊片酬，當時來說是天文數字，因為一蚊經已買到幾斤米。

羅蘭姐入行的年代，香港仍未有專業演技培訓機構，要提升演技，就只能靠多看、多學、多演，還有悟性。「我們哋入行嘅時候，仲未有演藝學院，所以冇任何演藝訓練，唯有自修，點樣自修？前輩演戲嘅時候你要喺隔籬觀察。我最記得有位前輩吳楚帆，楚帆叔係一位好有份量嘅前輩，佢叫我哋每當有時間就要去睇戲，咩戲都要睇，睇多啲。另一方面，有其他前輩做戲嘅時候，你就要喺旁邊偷師。」（葉志明攝）

大戰結束後搵食艱難 偶然機會做演員賺到十蚊片酬

羅蘭姐賺到錢，但羅蘭姐不敢說，因為深知母親必然反對她入行，覺得「成人不成戲，成戲不成人」，做得幕前，十之有九都是游手好閒、好食懶飛之輩。「以前古老人嘅思想係咁。」不說不說，還是紙包不住火，羅蘭姐扮完「妹仔」之後幾日，那位邀她上鏡的劇務先生竟然親自找上門，說她要回到片場補拍另一個鏡頭，事情敗露，母親不允，且大發雷霆，劇務先生有任務在身當然急得要命，哀求說，假若她的女兒不回到補拍，他就會失業，母親聽罷頓時心軟，只好跟女兒一起前往土瓜灣，片場的人見狀，無不連番解釋，說任何地方都有好人有壞人，在乎如何自處，母親置身現場，覺得所言非虛，再者家裏實在太窮，拍戲可幫補家計，自此不再阻止女兒拍戲，令羅蘭姐踏上演藝之路，成為特約演員。「所以咩都係講緣份！」

其實羅蘭姐也不是沒有想過做其他工作，「香港和平（二次大戰結束）之後呢，（社會）係好艱難，（當時）香港又冇咩工廠，咁就因為年紀問題，我得嗰17歲幾，工廠唔請，要18歲先至請，（當時不是很流行童工？）唔知點解，我去見工，面試嗰位阿伯話過兩年有18歲再嚟啦，而家未夠。」就算之後踏足戲行，仍未成為全職演員之前，羅蘭姐依然有想過進修後轉行，她在片場裏認識了幾個女性朋友，其中一人提議她到彌敦道的「方氏英專」讀書，「如果讀落去讀到Form 5，攞咗張Cert（畢業證書）呢，出去見工就會好好多。」於是開展半工讀生涯後，羅蘭姐早出晚歸，上堂時間為朝八朝十，放學後即回家睡覺，「因為我哋拍戲係拍天光。」

矚目配角其他文章：

【矚目配角】李國麟嘆TVB劇冇進步：如果離開咗，我都會鬧埋一份

【矚目配角】49歲袁潔儀為三度流產自責：驚自己老咗成為老公負累

【矚目配角】73歲劉江擔心留TVB冇劇拍：而家做一年算一年

【矚目配角】馮素波爆無綫加人工唔多：你情我願唔能夠話刻薄

入行初期，羅蘭仍以本名盧燕英縱橫戲行，後來嶺光公司的黃老闆看過她的面相，覺得她眼大大、鼻高高的輪廓特徵，極適合做反派，當時很多影星的大名都是兩個字，遂為她起了羅蘭這個藝名，羅為姓，蘭即蘭花，沿用至今。（葉志明攝）

眼大鼻高似惡人 獲老闆賞識簽約做奸角

土瓜灣外，九龍城也是戰後片場雲集的地方，由於毗鄰九龍城啟德機場，「當時日航（白天航班）一路咁飛，我哋拍戲係現場收音，但飛機飛到好低，咁嘈，咪收唔到音囉，所以要等到7點後冇飛機，就可以拍戲，拍到6點天光啲飛機又嚟，就要收工。」收工後，又去上堂，孜孜不倦，但求生活過得更好，「本來我個心就係諗：攞咗張Cert，我咪去做白領（在寫字樓工作）囉！點知我讀到Form 1嘅時候（受戰爭影響停課多時，適齡學生被迫延遲入學），有間『嶺光公司』黃老闆（黃卓漢）就搵我去簽約，唔知點解，我唔係肯定，係有呢個Feeling，望住嗰張三年合約，我就諗，簽得呢張約，（拍）電影就係我終身職業。」

當時羅蘭姐才20出頭，仍然以本名盧燕英縱橫戲行，後來黃老闆看過她的面相，覺得她眼大大、鼻高高的輪廓特徵，極適合做反派，當時很多影星的大名都是兩個字，遂為她起了羅蘭這個藝名，羅為姓，蘭即蘭花，沿用至今，但她有個信念，就是做一個專業演員，「當時已經有個當家花旦丁瑩，簽約嘅時候，公司講明係做反派，所以從來都冇諗過自己會做主角，演員就係演員。」她說，每次演出，都要視乎劇本裏的角色性格，再自行尋找一個合適的方法演繹，這才稱得上是專業。

第一份合約，三年內拍六套戲，之後三年又三年，一晃眼，羅蘭姐入行快將70年，參演過的影視作品逾數百套，20年前曾勇奪香港電影金像獎最佳女主角（《爆裂刑警》／1999），也獲「星光大道」邀請，成為第108位參與打掌印的香港藝人，是當今影視界不可多得的幕前瑰寶，她亦由那些年的「妹仔」、「媽姐」、「惡女」、「毒婦」、「狐狸精」、「倀雞婆」，變成靈異界Icon ── 「龍婆」，相信前無古人，大概後無來者，自《七月十四》（1993）第一次「上身」之後，20多年來，這個角色的低沉語調與心寒笑聲，不論電影、劇集、廣告，羅蘭姐已示範過無數次，但原來她一直想改變既有套路。「我想突破龍婆㗎，我想將佢改變下，即係唔好成日都係咁嘅樣，都係咁樣笑，但係突破唔到，因為如果將（演繹方法）改咗，人哋就認為唔係龍婆㗎喇。」

自從1993參演錢昇瑋執導《七月十四》飾演龍婆一角之後，羅蘭姐隨即成為新一代靈異界Icon，過去20多年，無論電影抑或廣告，她在幕前已先後演繹過同一個角色無數次，絕對是她從演近70年的代表作，點擊下方圖輯重溫：

+ 9 + 8 + 7

羅蘭姐至今仍然保持單身，但年輕時曾經拍過多次拖，惟多段戀情都無法開花結果，她認為戲行的作息時間不定，加上自己在幕前大多數角色都是又奸又惡，令人容易誤會，最終「嚇」走好姻緣。（葉志明攝）

從演近70年未想過退休：做得到都會繼續做！

雖然人生的代表作，暫時仍未找到新的演繹方法，不過已屆85歲的羅蘭姐從沒有想過退下來，但她也承認，現時體能上確實無法跟往時比較，單單是熟讀劇本就頗費勁，「而家啲記性差咗好多，所以記對白係吃力好多，（有咩方法應付？）咪睇多啲囉，但去到臨場嘅時候，有時都會......唔係話唔記得，都會㪐㩿（甩Cut）咗，㪐㩿咗就唔得㗎嘛，都要嚟過㗎嘛。」「順其自然」是羅蘭姐的處世之道，但面對工作，就執意地認真。「最緊要帶齊啲嘢返工，帶埋個心返工，哈！」

羅蘭姐這樣說是認真的，因為入行多年，就算經歷多少風浪，都未曾在工作時神不守舍，那怕是母親離世前後的一段時間，「係好悒㗎，個心好亂，但當時我請咗假，請咗差唔多40幾日，之後返番工，見到一大班老友記，服裝好，化妝好，或者喺廠嘅攝影師都好，個個都同我好熟，就可以將嗰啲唔開心嘅嘢擺低先，心情都會放鬆咗。」她說，每次見到電視機播放劇集，看着看着，就會思考，如果自己負責演這個角色應該怎樣，「咁就唔使問啦，即係你係鍾意呢樣嘢，你係愛上呢個工作！」這樣說來，想起日本國寶級影后樹木希林，她從未間斷於幕前演出，直至走到生命盡頭，大膽的問羅蘭姐，是否也有這個心理準備？羅蘭姐頓了一頓，淡定回應：「唔知㗎，一個生命幾時結束，點可以預早知呢？總之演戲嘅工作，如果做得到嘅時候，我會繼續做。」

羅蘭姐1950年入行拍戲，轉眼已從影將近70年，至今仍然活躍幕前，演繹不同角色，去年初更獲「星光大道」邀請，成為第108位參與打掌印的香港藝人，點擊下方圖輯重溫：

+ 8 + 7 + 6

已屆已屆耄耋之年，面對人生，「順其自然」是羅蘭姐今時今日的處世之道，但面對工作，就執意地認真。「最緊要帶齊啲嘢返工，帶埋個心返工，哈！」（葉志明攝）

羅蘭姐當年誤打誤撞入行，其後簽約成為全職演員，初期多數飾演「妹仔」、「媽姐」、「惡女」、「毒婦」、「狐狸精」、「倀雞婆」。（YouTube截圖）

羅蘭姐當年獲黃卓漢老闆賞識，簽約嶺光公司成為旗下藝人，「當時已經有個當家花旦丁瑩，簽約嘅時候，公司講明係做反派，所以從來都冇諗過自己會做主角，演員就係演員。」圖為羅蘭姐和丁瑩合演的粵語長片《巴士奇遇結良緣》（1966）。（YouTube截圖）

1999年，羅蘭參演葉偉信執導的電影《爆裂刑警》，飾演患上腦退化症的獨居長者四婆，憑精湛演技，勇奪「第19屆香港電影金像獎」最佳女主角。（網上圖片）