【法證先鋒IV．劇透】黃浩然大妹終要現身　關鍵竟然係湯洛雯

《法證先鋒IV》第十四集劇透。

嫌疑人《焦點觸角》總編輯譚以喬（古明華飾）承認當年與彩蘭（黎燕珊飾）協議於採訪中造假，並一直深感悔疚，然輝煌（譚俊彥飾）對以喬態度存疑，不斷窮追猛打，終逼使以喬道出當年的案發經過，還有誰是「水泥童骨案」的真正兇手。彩蘭得悉兇手誰屬後大受打擊，陷入絕望的彩蘭竟萌輕生念頭，時鄒浩（楊潮凱飾）及時出現，更不惜捨命相救…敏莉（鄭希怡飾）決定答應品酒大師的加盟邀請，更向高安（黃浩然飾）提出一同到美國發展，高安因還未尋回高善而拒絕離港，二人立場堅決，一時僵持不下。高安、家希（李施嬅飾）、輝煌均對以喬供稱的「水泥童骨案」真相有所保留，惟彩蘭已失去相關的記憶，陷於自責之中，家希遂提出利用「沙盤治療」幫助彩蘭。高安、家希、輝煌為找出事實真相，決定重返案發現場，尋找可能遺漏的線索，竟有意外收穫！

「沙盤治療」幫助彩蘭！（螢幕截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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高安知悉盲人攝影師卓亨（李龍基飾），當年曾於大山村一帶到處攝影，希望卓亨提供相關照片，惟卓亨指照片大多已遺失，保存的底片曾遭水淹發霉。法證嘗試修復底片，慧明（陳煒飾）因忙於其中，無法與立維（鄭子誠飾）出席重要晚宴，唯有找綺寧（康華飾）幫忙…高安從修復好的底片中，發現跟以喬的口供出現矛盾。以喬被帶返警署調查，輝煌直指以喬捏造口供以圖掩飾真相，以喬卻堅決否認。高安從舊資料中找到有力證據，為案件帶來曙光。高安欲在敏莉離港前再見一面，惟敏莉已提早離去。高安閱畢敏莉留下的字條後，心有所決…鄒浩滿心期待彩蘭接自己回家，然而彩蘭卻另有想法。鄒浩得悉彩蘭決定，向徐意（湯洛雯飾）提出一個請求。徐意因為彩蘭與鄒浩的經歷有所感悟，終向高安道出當年高善失蹤之事的實際內情。

當年親眼睇住細妹被捉。（螢幕截圖）

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