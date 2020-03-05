【金剛旅神團】陳俞希、沈殷怡溫泉出浴　仍不及「金剛嫂」搶鏡

ViuTV節目《金剛旅神團》主打發掘日本東京「大件夾抵食」的好地方，以金剛配合4位性格各有不同的靚女主持，富資訊性之餘又搞笑有趣。週三（04/2）一集播出後，網上的迴響亦十分多，除介紹了勁抵任食法國高級料理以及有400年歷史的客製化枕頭店外，更出現了網民最期得的福利畫面－－溫泉，睇到網民嘩嘩聲。

估唔到ViuTV都有浸泉睇，不過最好笑好睇嘅都係個劇情。（ViuTV《金剛旅神團》截圖）

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金剛好Enjoy！（ViuTV《金剛旅神團》截圖）

之不過，就算陳俞希（Hailey）和沈殷怡（Shirley）如何瞓身演出都好，似乎都不及金剛的女朋友，有「國光女神」之稱梁云菲（Nana）搶鏡。節目中還以多角度，慢鏡頭拍攝她那個玲瓏浮凸的魔鬼身材，令人不禁地要用國語說一句：「金剛你好幸福！」（按此睇「金剛嫂」介紹：金剛新任女友樣靚身材正係台灣女神 霸氣公開戀情：我的女人！）

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在2009年，Nana其實是因為擔任夜店舞者時，一段「哈林搖」短片而被台灣綜藝節目《國光幫幫忙》發掘簽約。當時的她除本身的工作外，還開過一間潮流店，更兼任過放夜店的Party MC。在《國光幫幫忙》打出名堂後，就簽約了「混血兒娛樂」打算發行唱片，不過以歌手出道之前，她又解約離開轉到了另一間公司。在上年2019年，她更宣布退出幕前，要以「公仔設計師」進軍藝術界。

仲有陳俞希（Hailey）：