【李屍朝鮮】喪屍變種比首季更血腥　最新預告揭幕後黑手另有其人

由朱智勛、裴斗娜、柳承龍等主演的古代喪屍韓劇《李屍朝鮮》自去年年初上架後獲劇迷讚不絕口，更指韓國班底拍攝喪屍題材已經超越美劇。不過首季結局留下極大伏筆，劇迷苦等一年後終於在3月13日等到第二季上架。繼早前發布的預告短片，昨日（4/3）Netflix再發布了第二季的主預告，並揭露除了喪屍無懼日光，幕後黑手竟然是另有其人！

等了1年，第二季終於在3月13日上架！（Netflix圖片）

上月發布的超短前導預告中，能夠看到喪屍的數量比起上一季形象更恐怖，數量更多，亦較難對付。而主角世子李蒼（朱智勳飾）跟其他主要角色在屋頂被喪屍包圍。究竟李蒼如何率領大軍對抗喪屍，絕對是第二季的重頭戲。不過在新鮮出爐的主預告中，能夠看到喪屍在日光下行動自如，李蒼跟儒士及民眾需要日夜跟喪屍搏鬥。而首季結局中徐菲（裴斗娜飾）在冰谷發現生死草的時候，猜測限制喪屍活動的不是日光而是溫度，相信今季會有更多血腥暴力場面。

除了喪屍之外，劇中最好看的就是宮廷的權鬥，而勢孤力薄的世子又能否剷除海源趙氏重奪王位？在首季大家已經知道中殿娘娘（金慧峻飾）在宮外設立秘密孕婦庇護所，待有人誕下男嬰就狸貓換太子，奪取世子之位。在片段中，見到她手抱兒子坐在王位，更對世子奸笑，似乎背後藏着更大陰謀。不過最令大家疑惑的，就是海源趙氏在預告中表示：「真正犯下死罪的罪人另有其人。」，不禁令人猜測如果不是海源趙氏作惡多端，究竟誰才是Big Boss？

其實上一季留下很多還未解開的謎團，包括在李承熙醫員為王施藥變成喪屍時，海源趙氏曾經說過「如同三年前一樣」這句話。同時在結局中，當徐菲在冰谷找到生死草之外，還發現鎖着喪屍的鐵鏈遭解開，而鐵鏈的設計竟然跟海源趙氏鎖上王的一樣，到底三年前發生過什麼事？為何安炫大監及其儒生會對喪屍的習性如此熟悉？還有世子身邊的二五仔、永信的身世、生死草跟喪屍的關係等謎團，相信要到劇集正式上架才能揭曉。