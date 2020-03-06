《妻子的浪漫旅行4》開拍　跟線索齊估邊Pair重量級明星夫婦有份

內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行》在2019年底推出第3季，今年2月才剛播完，又傳出要馬不停蹄地拍攝第4季！網上流出新一季嘉賓提示，包括「童話愛情反差萌」、「女神降伏霸道總裁」等等，引起網友熱烈猜測身分，包括周杰倫夫妻、吳奇隆夫妻都被點名！

《妻子的浪漫旅行4》被爆將在夏天播出，目前已經開始籌備拍攝，雖然尚未公開正式的名單，但「關鍵字」在網路上搶先曝光，受邀的4對夫妻特色分別是「享譽國際，童話愛情反差萌」、「制霸票房，今生終於等到你」、「因戲生情，十載熱戀一路相隨」、「一見鍾情，女神降伏霸道總裁」。

《妻子的浪漫旅行4》將邀請四Pair重量級明星夫婦參加，網友睇完描述，指周杰倫、昆凌或郎朗、吉娜；鄧超、孫儷；吳奇隆、劉詩詩都有機會：

+ 10 + 9 + 8

網友熱烈猜測每一組關鍵字所代表的明星，許多人認為「享譽國際童話愛情」可能是周杰倫、昆凌或郎朗、吉娜；「制霸票房」或許是吳京、謝楠或鄧超、孫儷；吳奇隆、劉詩詩正好符合「因戲生情十載」；「女神降伏霸道總裁」人選則有黃曉明、Angelababy夫妻和汪小菲、大S夫妻。

不過，也有人認為不用猜得太早，畢竟這只是節目用來宣傳的名號，第3季招商時也曾列出「影視王炸夫婦新婚首秀」、「寵妻狂魔天王夫婦」等關鍵字，引起大家瘋猜是不是馮紹峰、趙麗穎和周杰倫、昆凌，然而最後不只這2對夫妻沒來，關鍵字其實也跟實際名單不太符合，確切人選還是要等官方宣布。

《妻子的浪漫旅行3》亦曾有楊千嬅、丁子高，李娜與姜山、霍思燕和杜江等明星夫妻加持：

+ 6 + 5 + 4

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】