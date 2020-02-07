謝和弦正宮持毀滅性證據！警告小三莉婭：妳的影片比八點檔精彩

台灣藝人謝和弦去年爆出呼麻事件後，未離婚就先認愛「傻眼小三」莉婭，並吵著要與正宮Keanna離婚；Keanna不滿遭謝和弦與傻眼小三抹黑蹭熱度，6日晚間於IG發文，自爆手上握有可重傷他們的關鍵影音和醫院的驗傷單：「所以不要逼我一棒讓妳們灰飛湮滅」。

謝和弦與莉婭不避諱在IG頻放閃，莉婭也於IG分享錄唱謝和弦10年前寫的歌，更直呼「很幸運在重新編曲之後可以唱到」，謝和弦4日在刪光IG中所有Keanna的照片，爆料Keanna過去曾是高級飯局妹、娃娃音全是假。不久Keanna發文揶揄謝和弦江郎才盡，再諷傻眼小三跳舞宛如再召喚邪靈。而傻眼小三像是回嗆般，5日罕見在IG限動寫道：「我每天在意的都是我自己身材練好沒、唱歌進步沒、commercial排舞流行什麼、世界郵輪表演工作者趨勢，誰在care你們愛看的八點檔連續劇演到哪！智障。」

小三莉婭IG爆粗向網民反擊。（IG@liyacheee）

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Keanna不滿謝和弦抹黑自己的新聞讓父母難過，6日晚間於IG分享長文，寫道：「事發至今，我已經對你們很仁慈從不攻擊，說要好聚好散的是你，一直放話放閃傷害的也是妳們...對我的抹黑也憑空捏造，也間接的傷害到了我的父母！沒發現共同朋友都是挺我的嗎？每次都被自己打到臉腫腫的不痛嗎？」

謝和弦混血老婆Keanna。（IG@keanna_taiyh）

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而日前台灣饒舌歌手高爾宣遭爆施暴前女友、無縫接軌新歡，謝和弦還去高爾宣IG留言嗆「你再對女生動手我會揍你」，Keanna酸謝和弦靠沾高爾宣蹭熱度，無奈寫道「爾宣也是衰」，今天的長文再自爆：「我手上有的是可以毀滅妳們各自的錄音錄影和醫院的驗傷單」，疑似也曾遭施暴。

Keanna不滿抹黑新聞間接傷到自己父母，硬起來自爆手握致命影音與醫院驗傷單。（IG@keanna_taiyh）

並寫道「不要再為了想打十年前寫的現在要給修音姐唱的兒歌，利用抹黑我或蹭別人熱度刷存在感搏點閱率，我不想每天都為了妳們的負面上新聞或被記者跟蹤！」另也似針對傻眼小三限動的回覆：「而妳？也不用裝不在意的嗆網友們，妳是真的該緊張，因為妳的影片比八點檔精采，所以不要逼我一棒讓妳們灰飛湮滅！」，網友留言大讚Keanna終於硬起來了，Keanna也回覆：「我從沒攻擊過他們，其他抹黑我都可以忍，但讓我父母感到屈辱我無法忍。」

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