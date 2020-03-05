【新冠肺炎】新天地播毒成話題　盤點六套韓國超心寒「邪教」作品

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）在南韓大爆發，至今確診人數已突破6千人，情況可說是非常嚴重。而病毒源頭，又被稱為「邪教」的新天地教會，一下子登上國際新聞，就連教主都要下跪道歉。原來韓國亦有不少劇集及電影以「邪教」為題，推薦給對新興宗教有興奮的讀者。

新天地教會之所以被稱為邪教，在於它不斷對信徒用洗腦的方法，灌輸與家人斷絕關係、無視傳染病及進行詐騙等的信息，亦是這次武漢肺炎在韓國大爆的源頭。「邪教」成為話題，大家都對它們的運作非常好奇，而不少韓國導演也曾以「邪教」為題拍攝。雖然題材沉重，可是依然十分受歡迎。

《救救我》中囚禁和性侵等的劇情，非常震撼！（劇照）

1. 《救救我》

由玉澤演、徐睿知和禹棹煥等年輕演員主演的OCN韓劇《救救我》於2017年播出，劇集改編自網路漫畫《走出世界》。《救救我》講述徐睿知因家庭的突變，隨着父親一同陷入了邪教的操縱後，勇敢對抗邪教的故事，而無業四人幫則協助徐睿知脫離邪教。劇集中出現了大量教徒聚集的畫面，亦包括了邪教如何利用人的弱點進行洗腦，其中囚禁等的劇情，當時震撼不少觀眾。

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《救救我2》也是以邪教為主題。（劇照）

2. 《救救我2》

《救救我2》於2019年播出，由嚴泰谷及千虎珍等演技派演員演出，改編自動畫電影《偽善者》。劇集講述自稱是大學教授的千虎珍為建設水庫，而在初里創立「宗教團體」。而被稱為「鎮上瘋子」的金旻哲出獄後，發現千虎珍的團體似乎有不尋常的操作，因此二人展開了對抗的故事，而邪教的秘密亦一一被揭開。

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《謗法》中有不少血腥的死亡場面，視覺上非常逼真。（劇照）

3. 《謗法》

由嚴智苑、鄭知曉和成東鎰主演的tvN韓劇《謗法》，今年2月才開播，仍在熱播當中，收視亦相當不俗。劇集講述任職記者的嚴智苑的追蹤一間靠巫術經營的IT公司「Forest」時，遇上天生有有詛咒能力的鄭知曉，二人合作揭發公司會長背後的秘密。內容有提及邪教和巫術等外，當中亦包括不少四肢扭曲至死亡的殘忍畫面，不建議害怕收看血腥場面的讀者。

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《小神的孩子們》由《我想知道真相》作家執筆，相當有說服力。（劇照）

4. 《小神的孩子們》

OCN《小神的孩子們》於2018年播出，由姜至奐、金玉彬和沈熙燮等人主演。故事講及任職刑警及女警的兩位主角，二人合作追蹤一系列與神秘教會有關的案年。由於劇集由資訊性節目《我想知道真相》作家執筆，因此當時不少觀眾都認為劇集影射着在韓國，有着非常大影響力的邪教組織，一度成為話題。此外劇中提及的信徒集體自殺案等，亦似乎在影射美國的瓊斯鎮邪教慘案。

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李政宰在《娑婆訶》的表現非常出色。（劇照）

5. 《娑婆訶》

除了韓劇外，不少電影亦曾以邪教為題材拍攝。去年初上映的《娑婆訶》由李政宰、朴正民和李在仁等實力演員演出，講述飾演牧師的李政宰追蹤一個新興宗教集團的過程中，遇到了很多離奇的事件，包括發現「花鹿動產」公司背後不為人知的秘密等。當中電視中，當時只有15歲的演員李在仁展示出成熟的好演技，獲得不少觀眾的正評。

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《哭聲》是一部相當「燒腦」的電影，很多觀眾思考的地方。（劇照）

6. 《哭聲》

提到與邪教有關的電影，當然不能不提2016年上映，由黃晸玟、國村隼和千玗嬉等人主演的懸疑片《哭聲》。電影講述一位日本人來到小村莊後，發行了一連串的命案，當中亦出現不少詭異的邪教祭拜場面，隔住螢幕都感受到一陣詭異的味道。電影講及「信仰」及「人性」，有收看過的觀眾都大讚，導演成功把推理和驚悚結合，再帶出要思考人性中的無奈及無力，是一套非常值得反省的作品。