【婚前21天】吳尊飛輪海出道前已成人夫　遺憾與初戀老婆未辦婚禮

現年40歲的吳尊與青梅竹馬兼初戀情人的太太林麗吟由16歲認識，至今依然愛得煙韌，並家庭美滿育有9歲女兒NeiNei和6歲兒子Max。吳尊於2011年宣布退出飛輪海，2013年突然承認已婚並榮升爸爸，並表示自己早於2009年已經與太太結婚。然而，二人近日亮相內地婚禮籌備真人騷《婚前21天》時公開結婚證書，註冊日期卻是2004年，換言之吳尊於飛輪海在2005年出道之前已經是人夫一名。

吳尊一家幸福美滿。（微博：@吳尊）

吳尊（左一）2005年以飛輪海成員身份出道。（華研國際）

吳尊在微博分享一張二人於24年前拍拖時的照片，並表示出演《婚前21天》的契機是因為沒有辦過婚禮感到遺憾：「其實在去年生日會，粉絲團已追問我辦婚禮了，我也一直努力想彌補這個遺憾，這個夢想，她去年尾終於答應了。現在有機會好好的記錄下來，還跟大家分享，一切的一切都太有緣分了。」

吳尊在微博分享一張二人於24年前拍拖時的照片。（微博：@吳尊）

吳尊坦言沒有與太太辦婚禮是一個遺憾。（微博：@吳尊）

吳尊多年來都相當保護愛妻不令其曝光於鏡頭前，她當時在《爸爸去哪兒》節目中都會戴上口罩或太陽眼鏡，但在《婚前21天》公開的宣傳照中，穿上白色蕾絲婚紗的林麗吟終於光明正大站在鏡頭前，站在穿上西裝的吳尊身旁露出幸福笑容，更擺出愛心手勢甜蜜滿瀉。

吳尊與青梅竹馬兼初戀情人太太林麗吟，事隔15年終於辦婚禮，被封「初戀夫婦」。（微博：@婚前21天）

結婚年度突然由2009年變成2004年，有網民留言問是他記不清還是記錯了，吳尊回覆道：「我們都不慶祝結婚紀念日的，所以都不記得啦！」吳尊由16歲到40歲，對太太的愛依然不變，網民紛紛表示相當羨慕他們的神仙愛情。

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