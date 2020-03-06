盤點5個「老顏」女偶像　MAMAMOO華莎、Apink夏榮真實年齡嚇人

提到擁有「童顏」美貌的韓國偶像及演員，相信讀者都會想起Red Velvet Irene、TWICE娜璉、IU、金泰希和李英愛等美女，逆齡的美貌，女生都羨慕不已。當然有「童顏」就有「老顏」，講到擁有與年齡超不乎的女偶像，讀者又會想起哪一位呢？

AOA雪炫19歲就開始走性感路線，全靠她高挑的身型。（IG/@sh_9513）

1. AOA雪炫

AOA雪炫出道以來努力瘦身，現時已成為「Hot Body」之一。儘管她並不是隊中的忙內，可是出道第8年，1995年生的雪炫，今年才只不過25歲！當年雪炫以17歲出道，組合的造型及化妝偏走成熟風外，她亦因高挑的身型而經常被誤會她的年齡。對比隊中身型較細小的智珉和珉娥等，雪炫更像隊中的大姐姐。其後組合轉走性感風爆紅，穿上黑絲短裙跳起誘人舞蹈的雪炫才19歲，外型吸睛的她年紀輕輕就被冠上「性感女神」稱號。

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現在的泫雅比起出道初期，反而更有少女味。（Naver）

2. 泫雅

今年將28歲的「性感小馬」泫雅出道已經第13年，當時14歲以Wonder Girls一員出道時，夾在同齡的昭熙及宣美中間，已感受得到她與眾不同的成熟感及外貌。泫雅於2010年推出個人單曲《Change》後爆紅，接着《Bubble Pop》等作品斷定她性感界的地位。當年《Change》MV曾因火辣的舞蹈而被判為19禁，可是實際作為歌手的泫雅當時卻未足18歲！泫雅不時大方在IG公開素顏，可見濃妝下的她，其實仍少女味十足，只能說舞台造型的厲害。

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MAMAMOO華莎的真實年齡或比讀者想像的要小10年！（sports chosun）

3. MAMAMOO華莎

熟悉K-Pop偶像的讀者，相信早已想起「老顏」之一的代表MAMAMOO華莎。仍是24歲的華莎擁有與一般韓國偶像不同的外貌，異國味非常重的她，不論五官及眼神等都充滿她獨有的特色！華莎出道當年才18歲，可是不論造型及舞台功架已非常成熟，乍看可能會誤以為是出道十年的老歌手，比同隊的Solar更有大姐風範外，更驚訝的是她與TWICE娜璉及Lovelyz Kei等可愛派偶像，原來同樣是1995年出世。

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看完夏榮中學及高中的照片，必定會嚇讀者一跳！（Naver）

4. Apink夏榮

另一「老顏」代表相信必定是Apink中，1996年出生的忙內成員夏榮。夏榮早於14歲就出道，出道已經第9年，不少粉絲都一路見證她的成長，大讚她比以前成熟不少。可是當初夏榮在清純女團中出道，她非常成熟的美貌及高挑的身型曾令不少人誤會，甚至相差5年的隊長初瓏比她更像忙內。可是翻找夏榮的照片可見，小學時期開始，她的五官已經幾乎定型，所以現時23歲的她反而更有逆齡成長的感覺。

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Somi其實是2000年代才出世！（IG/@somsomi0309）

5. Somi昭彌

每次提起Somi，相信不少讀者都非常驚訝她非常小的年齡。2001年出生的Somi 14歲就開始參加《SIXTEEN》和《Produce 101》等節目，由以I.O.I一員出道到Solo活動，她豐富的演藝經驗，實在難以想像她今年才高中畢業。由於Somi是加拿大及韓國的混血兒，自小就五官標緻外，她的身材亦相對比同齡人較驕人，所以散發着與眾不同的性感美。不過從不少綜藝節目中可見，Somi私下個性活潑，也只是一名喜愛捉弄妹妹的19歲少女。