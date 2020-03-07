全智賢榮升CEO夫人令人羨慕　參演《李屍朝鮮》第二季角色好神秘

韓國38歲女演員全智賢2012年與「高富帥」老公崔俊赫完婚後，分別於2016年及2018年分別誕下兩子。雖然全智賢成為人母後少有出鏡，可是家庭生活可說是相當美滿。近日有消息指，崔俊赫獲公司晉升成公司CEO，榮升CEO夫人的全智賢就像人生大贏家一樣，令網友羨慕。

全智賢與老公崔俊赫屬青梅竹馬，外型酷似蘇志燮，加上家底非常優秀，曾一度成為話題。有傳崔俊赫擁有的身家高達400億韓元（約2.6億港元），「高富帥」與一線女演員結婚的劇情就像韓劇一樣。根據韓國傳媒報道，上月營運資產規模已達到3500億韓元（約23億港元）的金融資產管理公司alpha，推舉崔俊赫出任新任CEO，而全智賢就順理成章榮升CEO夫人。全智賢原本就對投資房地產非常有心得，難怪二人惹來不少網民的羨慕。

崔俊赫外型酷似蘇志燮，是現實中的「高富帥」。（Naver）

全智賢自2016年拍攝《藍色海洋的傳說》後，一直專心照顧家庭。而她所屬的Culture Depot娛樂早前則承認全智賢有參與，將於本月13日播出的《李屍朝鮮》第二季的拍攝。對於全智賢的角色及造型，劇組工作人員及演員都相當口密，從未透露半點提示。有傳全智賢將現身於第二季的最後一集，更將成為第三季的主要角色，好奇的劇迷必定要緊貼Netflix的播出了。

全智賢自出演《藍色海洋的傳說》後，已經闊別韓劇3年。（劇照）