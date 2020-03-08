【新冠肺炎】疫情影響個唱變直播　千人直擊台藝人小馬倪子鈞唱歌

小馬倪子鈞去年底發行出道個人首張同名專輯，農曆年前舉辦完個人售票演唱會圓夢後，卻因新冠肺炎疫情影響，原本4月起在全台舉辦五場「倪子鈞 與我同行」巡迴演唱會皆被迫無限延期，連帶四場的商演也都喊暫停，據悉損失近百萬。小馬在家躲疫不得閒，除了直播線上開唱，也重拾畫筆繼續創作。

小馬靠一支藍芽麥克風、兩個藍芽喇叭就開起個唱，從上周日起辦首場小型線上演唱會，演唱自己專輯的歌，也跟歌迷聊天，短短一小時最高在線人數也有近千人，讓小試身手的他唱上癮，決定明天38婦女節再辦第二場，還加碼要送歌迷神秘小禮物！小馬說：「山不轉路轉！疫情影響活動被延後不難過，不能唱歌才難過！這樣的方式能跟歌迷粉絲交流音樂做互動，又能在家防疫，也能滿足我想唱歌的癮，一舉數得，何樂而不為！」也表示若粉絲喜歡，考慮未來成常態演出。

小馬靠一支藍芽麥克風、兩個藍芽喇叭就開起個唱，從上周日起辦首場小型線上演唱會，演唱自己專輯的歌，也跟歌迷聊天，短短一小時最高在線人數也有近千人。（IG@morrison820）

除了開線上演唱會防疫外，小馬平常也跟老婆、女兒在家一起運動增強免疫，也多出時間繼續他畫畫的嗜好。他自5年前開始畫畫，至今累積了十多幅畫作，其中有一幅「LOVE」的畫作，2年前在「舊鞋舊命協會」義賣出8萬台幣高價，並成愛心捐款；近期竟有畫廊邀請他帶著自己作品明年到美國去參展，讓他開心地說：「這是在家防疫的第二個收穫！」

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