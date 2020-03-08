【梨泰院Class】金多美布甸頭引模仿潮　黃路梓茵神複製叛逆少女

要講到近期的話題之作，必定不得不提由朴敘俊、金多美和權娜拉等主演的熱血復仇韓劇《梨泰院Class》，播出12集仍收視一路飆升，話題度直逼早前爆紅的《愛的迫降》。除了朴敘俊在劇中的「栗子頭」引起一股模仿熱潮之外，連女主角金多美的叛逆布甸頭亦相當受歡迎，個個都要爭做「朴世路」和「趙以瑞」。只不過想不到這股模仿風不但在韓國吹得起勁，更加吹到去台灣！

除了朴敘俊在劇中的「栗子頭」引起一股模仿熱潮之外，連女主角金多美的金色布甸頭亦相當受歡迎。（《梨泰院Class》劇照）

金多美的金色布甸頭和黑色型格服飾造型相當受歡迎。（Instagram：@danbam.official）

金多美憑在劇中飾演天才叛逆少女趙以瑞一炮而紅，她的造型亦因此被人爭相模仿，連台灣女星Lulu（黃路梓茵）亦加入模仿行列，以一頭金色髮尾短髮及全黑服飾，完美複制出叛逆又型格的趙以瑞！

Lulu近日愛上《梨泰院Class》。（Instagram：@sunnygirl800424）

台灣女星Lulu（黃路梓茵）「神複制」叛逆又型格的趙以瑞。（Instagram：@sunnygirl800424）

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《梨泰院Class》改編自人氣同名漫畫，因此男女主角的造型亦難免較為浮誇，但仍阻擋不了觀眾對劇集的喜愛，韓國街頭不少salon更以朴敘俊的「栗子頭」作生招牌，不過最後卻鬧出不少造型大崩壞的笑話，絕對是考驗男生們的顏值，金多美的造型則應該比「栗子頭」容易駕馭多了。

韓國搞笑藝人曹世鎬變身「曹世路」。（Instagram：@chosaeho）

朴敘俊在劇中的「栗子頭」引起一股模仿熱潮。（Instagram：@danbam.official）

《梨泰院Class》講述不向惡勢力低頭的正直青年朴世路（朴敘俊飾演），出獄後在梨泰院開小酒館並準備向害死爸爸的連鎖餐飲集團展開復仇計劃，天才叛逆少女趙以瑞（金多美飾）為了讓朴世路成為了不起的男人，放棄入讀名牌大學，與朴世路聯手展開復仇計劃。

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