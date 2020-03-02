【梨泰院Class】安普賢高中曾是拳擊選手　擁完美身材人氣急升

由朴敘俊、金多美及權娜拉主演的JTBC韓劇《梨泰院Class》（이태원 클라쓰）自開播以來收視節節上升，周六（29/2）播出的第10集更錄得最高全國11.8%的收視。在劇中飾演囂張富二代「張根源」的新晉男演員安普賢，雖然角色不討好令人恨之入骨，但他亦成功憑此劇獲得巨大關注被網民迅速起底，發現原來他出道前曾經是拳擊選手，更擁有完美極佳的身材。

安普賢在《梨泰院Class》的表現令人眼前一亮。（Instagram：@bohyunahn）

現年31歲的安普賢不但擁有187cm的模特兒身高，更有完美六塊腹肌和二頭肌，因而迷倒不少女粉絲。事實上，他正式做演員之前，曾經擔任模特兒，而高中時更是拳擊選手。他於2018年出演綜藝節目《黃金漁場Radio Star》時透露，就讀體育高中時是拳擊的明日之星，曾代表釜山市七彩參加全國大賽，最終更獲得冠軍。

現年31歲的安普賢不但擁有187cm的模特兒身高，更有完美六塊腹肌和二頭肌，因而迷倒不少女粉絲。（FN Entertainment）

安普賢就讀釜山體育高中時一直瘋狂練習拳擊，當時更是拳擊界明日之星。（《黃金漁場Radio Star》影片截圖）

安普賢在媒體訪問時曾講過，因為練習拳擊時經常練到受傷，甚至斷手指骨的狀況，因此父母不支持他繼續打拳。後來他放棄運動後，周邊的人建議他試試做模特兒，結果發現挺有趣，就為他的世界打開另一扇窗，更因此與金宇彬成為好友。

安普賢曾代表釜山市七彩參加全國大賽，最終更獲得冠軍。（Instagram：@bohyunahn）

安普賢與金宇彬在模特兒學校認識而成為好友，金宇彬亦是他入伍時唯一一個來送行的朋友。（Instagram：@bohyunahn）

安普賢過去參演的角色其實都與拳擊選手出身的他很合適，包括在《太陽的後裔》中飾演軍人，以及《她的私生活》中飾演朴敏英的柔道教練弟弟。今次他終於在《梨泰院Class》轉型做奸角，更獲得相當重的戲份，奸到出汁的演技令人眼前一亮。

安普賢在《太陽的後裔》中飾演軍人。（Instagram：@bohyunahn）

安普賢在《她的私生活》中飾演朴敏英的柔道教練弟弟。（Instagram：@bohyunahn）

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