34歲雨僑備孕之路艱苦　親授六招教女士一擊即中

現年34歲的雨僑（Ava）和老公羅力威結婚兩年，上月於情人節宣布有喜成為準媽媽。不過，Ava的備孕之路原來相當艱苦，她在YouTube拍片透露由於不希望做高齡懷孕的產檢，所以非常積極備孕增加懷孕的機率。而在備孕的最後兩個月特別落力，更最終成功懷孕，因此希望透過自身的經驗與希望懷孕的女士們分享幾個有效的「必中秘訣」。

雨僑（Ava）透露自己幾經艱辛才造人成功。（Instagram：@avabibu）

Ava表示沒有食物能必定增加受孕機率，不過能透過飲食調理好身體，增加懷孕的機率。首先，她會每日早上吃一隻烚雞蛋，然後一星期食兩次花膠燉湯進行補身，她簡單介紹花膠燉湯的做法：「我會一次過發哂一個月嘅花膠份量，將花膠發好之後，剪好一小塊分開一小包放入冰箱，然後買個小電子燉盅，每次幾塊剪好的花膠，再加瘦肉、螺頭、淮山等等一齊燉，有時則燉花膠糖水。」

她表示花膠不是人人適合，至於選擇什麼花膠則按照自己的喜好，她本人則食鱈魚膠，如果負擔得起的話就可以食雞泡魚膠。另外，Ava亦表示在這兩個月內曾飲過不同品牌的滴雞精，所以並未有覺得哪一個品牌會令自己較容易受孕。

Ava表示沒有食物能必定增加受孕機率，不過能透過飲食調理好身體，增加懷孕的機率。（YouTube：雨僑Ava Liu）

Ava亦認為看中醫對於身子調理很有幫助：「由於我真係開始急，所以好勤力每個星期定時去睇中醫，亦會好認真紀錄體溫去搵出邊日排卵（由低溫和高溫的轉折點為排卵日），呢啲你都要話俾中醫知，佢就會每個禮拜幫你調整藥方。」

她亦表示有做薑艾灸治療，治療師將磨細的薑鋪在心口至婦科位，然後再將點燃的艾放上去。Ava稱亦可以在家中自行「坐灸」，有助改善鼻敏感、令經期變得順暢，更會對腸胃易激有幫助：「好似一塊坐墊咁放上去張櫈度插電，再將艾灸餅放入去，坐灸墊會發熱但冇煙，咁你坐落去就會蒸一蒸你個人溫暖全身。」

在家中自行「坐灸」能有助改善鼻敏感、令經期變得順暢，更會對腸胃易激有幫助。（YouTube：雨僑Ava Liu）

最後，Ava亦有服食營養補充劑，例如葉酸和基本維他命，以及兩款分別叫「FertilAid for women」及「OvaBoost for women」的孕婦專用營養補充劑，能有效提升卵子質素：「我食咗之後就懷孕了，唔肯定有冇關係，反正之前就一路點都唔中，食咗就中咗！」

Ava推薦兩款叫做「FertilAid for women」及「OvaBoost for women」的營養補充劑。（YouTube：雨僑Ava Liu）

最後，Ava亦勉勵所有渴望懷孕的女士不要放棄：「如果你已經試咗好耐，開始灰心，我要鼓勵你唔好放棄！係！可以休息但唔好放棄住！可能仲有出路呢，同埋根據我經驗，真係無嘢係絕對，你以為無可能時，可能就係上帝賜生命嘅時候，你永遠都唔會知，只可以保持自己最好狀態去迎接！」

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