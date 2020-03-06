與黃子佼相差19年終結成夫妻　孟耿如：年齡差距沒成為我們的問題

現年47歲的台灣著名主持人黃子佼與28歲女演員孟耿如於周四（5日）結束接近7年的愛情長跑，正式登記結婚成夫妻，並將於下月舉行婚禮。

二人於2013年開始拍拖，一開始承認戀情時卻因為年齡的差異而不被外界看好，不過他們卻一路上克服了這19年的差距，拍拖的每一天猶如熱戀期一樣，慢慢得到大家的接受和祝福，最後終於成為結髮夫妻。

黃子佼與孟耿如於周四（5日）結束接近7年的愛情長跑，正式登記結婚成夫妻。（Instagram：@mickey1972330）

黃子佼在社交網站發文表示，自己多年來經常被人說他「早該結婚生子了」，但他認為幾歲成家、幾歲生孩子絕對不該是定律，直到自己40幾歲時遇到孟耿如才敢往前走一步：「感謝親愛的耿如，妳出現的有點晚，但真是我的福氣，謝謝妳包容體諒，謝謝妳給我自信，謝謝妳託付愛情，謝謝妳無私相處，謝謝妳激發樂活，謝謝妳當我後盾，謝謝妳做我家人，謝謝妳願嫁給我。過往、現在或未來我不可能是完美，但在每一個明天，我會為妳再改變。前年三月的求婚，今天終於合法化，黃太太，我愛妳。」

孟耿如坦言年齡差距從來不是他們二人之間的問題。（Instagram：@summer1991720）

孟耿如透露與黃子佼戀愛一年已經認定對方，覺得「好像就是他了」，而且二人亦很少吵架，一直相處得很好，有時鬥嘴更反而覺得生活中多了些趣味。她亦坦言年齡差距從來不是他們二人之間的問題：「年齡差距目前始終沒有成為我們的問題，我想愛情的力量真的是很偉大的，謝謝一路上愛看我們放閃的朋友們，我和他這輩子說長不長說短不短，生活沒有特別改變，只是以後成為黃太太聽起來比較老而已！」

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