Anson Lo街頭快閃宣傳新歌　粉絲無懼肺炎塞爆銅鑼灣

男團Mirror成員Anson Lo（盧瀚霆）今日（8日）在銅鑼灣街頭進行新歌《一所懸命》快閃宣傳，在疫情影響下，雖然Anson Lo與一眾舞蹈員要戴上口罩表演新歌舞台，依然人氣不減，吸引大批粉絲到場支持。

Anson Lo與一眾舞蹈員要戴上口罩表演新歌舞台。（梁碧玲攝）

Anson Lo的首個Solo歌曲《一所懸命》MV在網上公開一星期，點擊次數已接近20萬，他大呼是預期之外，為了答謝粉絲的支持而得以安排這個快閃活動送上驚喜。Mirror其餘兩位成員Anson Kong（江𤒹生）和Jer（柳應廷）亦分別同期推出個人作品打對台，Anson Lo笑言他們會互相為對方應援，不會比較成績。

大批粉絲到場支持Anson Lo。（梁碧玲攝）

新冠肺炎疫症肆虐，不少大型活動相繼取消，連劇集都要停工，Anson Lo有份主演的ViuTV劇集《男排女將》停拍後預計於下星期復工，希望趕在年中至年底播出。另外，Anson Lo亦表示現時正積極籌備Mirror的第五首組合歌曲，年中則開始着手準備自己的下首Solo作品。

Anson Lo表示現時正積極籌備Mirror的第五首組合歌曲，年中則開始着手準備自己的下首Solo作品。（資料圖片）

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