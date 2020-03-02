【獵魔士】《權力遊戲》Tormund第二季加盟　最快2021年先有得睇

由「超人」Henry Cavill主演的Netflix史詩式奇幻劇《獵魔士》（The Witcher）自去年聖誕節上架，短短兩星期便成為2019年Netflix上最多人看的劇集第二位。劇迷期待已久的第二季已經在上月開始拍攝，而Netflix日前就宣布將會有新演員加入，第二季更會出現多一位獵魔士。

大批劇迷在首季完結後就開始推測第二季的劇情，亦曾有傳媒報料指擁有最深資歷的獵魔士Vesemir即將登場。在Netflix正式宣布誰會飾演Vesemir之前，劇迷都希望這個角色由「Luke Skywalker」Mark Hamill主演，不過最後角色將會由《嗜血嬌娃》（Killing Eve）演員Kim Bodnia飾演。Vesemir是經驗老到的獵魔士，亦培育出一眾出色的獵魔士，包括Geralt of Rivia（Henry Cavill飾）。對於Geralt來說，Vesemir不只是恩師這麼簡單，他亦視Vesemir為父親，相信在第二季劇迷將會看到Geralt感性的一面。

另外，在HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）中飾演Tormund Giantsbane的Kristofer Hivju亦會加入第二季，並飾演受詛咒的男人Nivellen。而在電影《怪醫D老篤》（Dolittle）中飾演Lady Rose的Carmel Laniado亦會加入第二季。