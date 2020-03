【不了‧劇評】靠7集鋪排結局大逆轉　寫實劇情淡如水卻引起共鳴

由人氣劇《怪奇物語》(Stanger Things)和《X你的世界末日》(The End of the F***ing World)製作團隊聯手打造的新劇《不了》(I Am Not Okay with This)於上星期已經強勢登陸Netflix,因為有兩套神劇的班底坐鎮,根本不用思考就立即追看。雖然劇集在爛番茄奪得85%的高分,但香港劇迷似乎不太受落,更有人認為劇情無重點,亦欠缺懸疑感,但記者認為劇集節奏恰到好處,只需要多花點耐性就能感受到當中的尋找自我的掙扎,如果在青春期有過痛苦經歷的人一定會有共鳴。

《I Am Not Okay With This》在爛番茄奪得85%好評。(Netflix圖片)

簡單說一下劇情,《不了》改編自美國漫畫家Charles Forsman於2017年推出的同名作品,同時亦是《X你的世界末日》(The End of the F***ing World)的作者。主要講述正值青春期的女主角Sydney(Sophia Lillis飾)因為父親自殺而一直未能走出傷痛,同時亦要處理複雜的家庭問題、校園生活及青澀的愛情關係。後來她更突然發現,當自己發怒時就會使出摧毀性的超能力,便靠寫日記宣洩及控制情緒,但最後竟然反被這股神秘力量控制而捲入重大的麻煩。

Sydney每次壓抑不到心中憤怒而無意中使出超能力。(劇照)

既然今次有《怪奇物語》的製作團隊加持,劇迷都會好期待劇中會充滿懸疑感,可惜全劇的懸念只有兩個:就是Sydney父親自殺的原因及為何自己會擁有不知道是念力還是什麼的奇怪超能力,故相比起前者,《不了》在這方面就稍為失色,很難令大家繼續追看下去。儘管Sydney跟《怪奇物語》的Eleven同樣擁有超能力,但Sydney連面對青春期困惑都搞到筋疲力竭的時候,又怎能打怪獸拯救世界?當大家都渴望擁有超能力的時候,如果不懂得收放自如,又或著想Sydney一樣本身根本不想擁有超能力,這個天賦就會淪為計時炸彈,甚至乎演化成悲劇。

【不了】原著漫畫比劇集暗黑N倍 主角竟然癲到用念力殺父?

劇情淡如水 極內斂地拼湊故事風格

可能看了劇集的觀眾會覺得頭幾集只是描述主角Sydney每日無聊到極點的生活,感覺上劇情沒有重點亦欠缺追看成分,但個人認為Sydney的厭世性格卻為這看似無聊的一切增添了色彩。正處於青春期的她充滿負能量,包括未能接受父親自殺身亡、不能融入校園生活、結交不到朋友等等,就算雞毛蒜皮的事都足已勾起她翻滾的情緒。不過跟《The End of the F***ing World》的反叛女主角Alyssa不同,Sydney比較孤僻內斂,所有心事都收收埋埋,再加上一時未能接受突如其來的超能力,令Sydney在控制情緒期間將事情愈搞愈亂更為搞笑。雖然劇中放了很大篇幅去描述Sydney看似瑣碎的日常小事,但其實這才是拼湊出故事風格的重大關鍵。

Stan同Sydney的感情線是劇中其中一個焦點。(影片截圖)

正因貼近生活才有共鳴

青春期是每人成長的必經階段,當身體及周遭逐漸產生變化,一下子未能應對這些重大改變,人就會在無意中地以憤怒去宣洩情緒。《不了》刻畫了主角平凡而乏味的生活,無論是家庭煩惱或是明愛暗戀,根本就是我們的日常寫照,正正就是如此貼近現實才令人感到有共鳴。

跟Sydney一樣,在經歷傷痛及心理創傷的同時,很自然會覺得自己跟同伴格格不入,不斷鑽牛角尖思考「為何壞事只發生在我身上」之類的問題,若果不適當地發洩情緒的話,後果可以非常嚴重。其實劇集就是想帶一個重點:當你認為自己不能融入環境時,原因不是因為自己有缺陷,而是害怕面對個人獨特之處,亦不願意去面對及擁抱負面情緒而選擇逃避,只要放開枷鎖才能尋找到自我。

點擊下圖看更多精彩劇照: