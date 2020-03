HBO將改編人氣電玩《最終生還者》　網民建議曉治積曼劇集版擔正

電玩遊戲《最終生還者》(The Last of Us)自2013年發行後一直深受電玩迷歡迎,日前HBO就宣布將這個超人氣後末世電玩拍成劇集,並由遊戲製作商 Naughty Dog 的遊戲總監Neil Druckmann及奪得艾美獎最佳迷你劇的《切爾諾貝爾:傷心的兒童》(Chernobyl)創作人Craig Mazin擔任監製和編劇。消息一出後,令大批電玩迷及劇迷興奮不已!

美國爆發疫情 人類變成食人怪物

電玩故事主要講述美國爆發疫情,人類受感染後變成食人怪物,而少女Ellie跟單親爸爸Joel相遇後的求生之旅。遊戲中的畫面及場景都非常真實,加上求生玩法迫真而深受玩家歡迎,不過劇迷最關注的就是演員名單。雖然現時還未開始選角,但大家看到遊戲畫面後,認為「狼人」Hugh Jackman及在HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)中飾演Jaime Lannister的Nikolaj Coster-Waldau誰是最佳人選,因兩人跟「Joel」的樣貌有八成相似。而Ellie方面,劇迷就屬意Netflix迷你劇《Unbelievable》的Kaitlyn Dever,而次選就是《不了》(I Am Not Okay With This)的女主角Sophia Lillis。

HBO早過Sony開拍劇場版

另外,劇集將會還原大部分遊戲中的情節,故很有可能根據將在今年5月29日推出的《The Last of Us Part II》中的情節加到劇中。其實Sony曾在2014年宣布計畫推出《The Last of Us》的電影,可惜相隔6年還未有任何消息,反而被HBO搶先一步拍成劇集。