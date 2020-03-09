【二月廿九．劇透】徐天佑終向吳海昕表白　閨密Fiona是生是死？

ViuTV劇集《二月廿九》播出一半，吸引不少觀眾收看，上集主要講到第二次穿越到2020年的北海道的Yeesa（吳海昕飾），發現好友Fiona（李敏飾）已經死去，是因為2018年Fiona原來患上了子宮頸癌，她選擇了保住肚裏的BB而捨棄自己的性命。Yeesa回到2018年後，決定跟Fiona講出所有，Fiona的另一半Jonathan（柯煒林）知道後，希望她可以揀自己的健康，而他們那場相擁着哭的戲，非常催淚，也令觀眾大讚李敏和柯煒林的演技。

Fiona的命運成了下集的懸念。（電視截圖）

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劇集開始緊湊，令人好奇究竟第6集，Fiona的命運會是怎樣？《香港01》記者向《二月廿九》的導演羅嘉駿（Steve）查詢第6集的資料，他透露Ryan（徐天佑飾）今集會向Yeesa表白。至於Fiona的命運，他就不願「劇透」太多，他說︰「只可以話你知，今晚個集已經會去到9月2號，原定fiona死嘅日子。」

Yeesa會選擇Ryan嗎？（劇照／李詩卉攝）

不少人都想知究竟Yeesa會揀暖男Ryan還是會長家聰（劉俊謙飾），Steve就話現時較多人選擇Ryan，不過相信之後Yeesa跟會長的發展會有更多。