【二月廿九】連登爆Po召喚導演親身回覆　羅嘉駿：呢套劇唔係完美

ViuTV全新愛情穿越劇集《二月廿九》正在熱播，觀眾不但熱衷拆解Yeesa（吳海昕飾）的穿越之謎，亦兩大型男Ryan（徐天佑飾）及余家聰（劉俊謙飾）之間糾結，大呼「Why not both」！而「連登討論區」亦已經開了第12個Post，導演羅嘉駿（Steve）透露他們從第一個Post開始就有追看，於是直接在連登與觀眾對話，讓一眾網民雀躍非常；他坦言這是意料之外：「超級驚喜，開播嘅時候反應未係咁犀利，去到尋晚一晚爆咗四個Post，大家都超興奮，都多謝網民嘅支持。」

Steve提到「連登」網民更將他在劇中扮道士的樣子截圖貼出來。 （劇集截圖）

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Steve接受訪問時說到原本的宣傳計劃是由電視台訂立：在巴士站展示劇集海報、在咖啡店分派明信片等， Steve更親自剪輯Trailer特意在情人節當天發布：「我應該會係最瞭解故事嘅人，就想自己剪返，最後反應都幾好。」在「連登」回覆網民的舉動只是心血來潮，卻出乎意料地反應好：「冇任何策略㗎！每一個Comment我都睇晒，尤其係Live嘅時候特別鍾意睇。」說到印象最深刻的留言，他說：「有啲網民好犀利，會逐格睇我哋嘅甩漏同Bug。」Steve對此感到高興：「睇得仔細證明佢哋係鍾意嘅。」

點擊圖輯睇導演與網民的搞笑互動！

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喜歡與不喜歡從來都是很主觀的事，劇集有讚賞的同時，亦會有負評，網民的負評有時更是毫不留情，Steve坦然會有失落的時候：「咁辛苦做出嚟一定會唔開心；我相信呢個劇集唔係完美，帶我哋都盡咗所有努力去做好，希望最後嘅結果唔係太差，有八成嘅人鍾意我已經好開心。」至於感受最深的評論，他就說是觀眾認為首兩集的劇情推進慢，繼而選擇棄劇，他對此感到可惜，並解話：「因為我哋太了解個故事，剪嘅時候可能就會特登拖慢，或者係中間留咗啲伏線，可能大家仲未知係咩事，就會覺得節奏慢。」至於對連登網民的話，Steve說：「多謝，仲有五集追埋佢啦，高抬貴手，唔好插得咁甘。」