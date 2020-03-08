【二月廿九・評論】好睇因為催淚？　編劇讓主角成長令觀眾有共鳴

我跟《二月廿九》的導演羅嘉駿打賭。

事緣周五晚（6／3），亦即《二月廿九》播出第五集之後，不斷收到朋友WhatsApp短訊或讀者PM，他們都說：「今集真係好好睇，我喊咗！」就連「視后」田蕊妮亦忍不住在IG發帖，連用5個感嘆號：「嘩！二月廿九真心好睇！劇本好！拍得好！演員做得好好！我睇到喊呀！」

向來不大介意劇透的我，礙於工作關係而無法緊貼播出集數，而且無端端在吃晚飯和乘車回家途中給「突襲」，只能苦笑。講真，看過那麼多次預告，看過那麼多張劇照，女主角張麗紗（Yeesa，吳海昕飾）在穿越到2020年北海道之後會有甚麼經歷，大概都估到三四成，無奈是給別人這樣溫馨提示，我怕會影響觀影時的情緒，因為你一早知道這集會有大事發生。

（《二月廿九》劇照，李詩卉攝）

六個字對白引爆淚腺

於是乎，向來眼淺的我跟史蒂夫說：「如果我喊，結局當晚我買枝酒上嚟請你哋飲！」對方秒回：「咁你死梗喇你，你有排喊呀！」結果看完第五集之後，我再向他發WhatsApp短訊，直接問他：「想飲咩酒，話我知！」他笑言：「我好少飲酒，啤酒好了！」坐在客廳看這一集，我喊了三次，嚴格來說，不是嚎哭（試過睇電影《情書》和《中央車站》（Central Station）喊到收唔到聲！），是首先眼濕濕，繼而流了幾滴眼淚，用紙巾拭乾，再喊，直至完場。

到底淚腺是在哪一幕失守呢？Yeesa坐在公園長椅上，忍不住向好友Fiona（李敏飾）說自己在剛剛過去的2月28日那夜，再次穿越到2020年的北海道札幌，結果在網吧逗留期間，無意中發現，這位由細到大跟自己一起成長的閨密，經已在2018年9月離世。Fiona用冷冷的語氣問Yeesa：「OK，咁我點樣死呀？」就是這句，就是這6個字，令我再也無法壓抑。事後我嘗試理性分析，為何這句話會讓我觸動？可能是害怕別離：那些關係、那些感情，我總是捨不得，卻又束手無策，只好痛苦地接受事實。

Fiona（李敏飾）雖然跟Yeesa（吳海昕飾）相識當年，然而兩人無論處事方式和思想成熟程度都有很大差別，所以Fiona面對這位好姊妹，總是頗為苛刻，甚至有時會覺得她過份天真，包括穿越一事，直至體檢報告出來之後，她才是第一次認真相信Yeesa穿越是真有其事，亦漸漸放下那種自我防衛意識。（《二月廿九》劇照）

好劇本承載溫度 編劇讓角色成長

這就是好劇本承載的溫度。意思是，無論獨白還是對話，對白需要包含角色性格和情緒反應，扣連劇情發展，最終引發觀眾共鳴的一種質感，需要編劇反覆修改才可以提煉出來的厚度，每一句對白都需要存在，沒有浪費觀眾時間，這一點，於第五集完全反映出來，《二月廿九》的編劇小組（黃智揚、石俊傑、蘇莎朗、李瑞娜）絞盡腦汁，編寫出幾幕有機會令人爆喊的對白，比如Jonathan（柯煒林飾）收到Yeesa從2020年打來的電話時，他哀求道：「如果你真係可以穿越時空嘅話，我求下你，我求下你話畀Fiona聽，唔好揼低我哋，我好掛住佢！」之後Yeesa跟Fiona說：「我知我講嘅嘢，好難令到你相信，但點都好，我求下你，你做個檢查呀，你去證明下我真係發緊夢呀，好嘛？」重溫時，又再眼濕濕。

還有一幕，Yeesa回到神聖幾何學會拿走自己的東西，因為余家聰（劉俊謙飾）指自己「反正你成世都係逃避」，Yeesa有點發晦氣：「我唔想知道自己嘅未來，我唔想知道其他人之後會點，我唔想知道自己幾時死！」於是余家聰嘗試以最後一激，希望Yeesa能夠振作：「如果你而家就放棄，你就邊個都救唔到！」這段對話其實很重要。很多人認為，《二月廿九》這一集好看的原因，是Jonathan與Fiona這一對的悲慘遭遇，我認同，但真正好看之處，是劇本透過Yeesa成功穿越這件事，去讓角色成長，因為時日無多，因為「天降大任」，原本不知道自己想怎樣，只懂得自怨自艾的Yeesa，終於明白，這個世界從來不似預期，唯有自我努力才能扭轉命運，她的遭遇預示未來5集，Yeesa性格上將會有很大幅度的轉變，因為往後的劇情只會愈來愈痛苦。導演亦認同這種見解：「（故事）Time Span長，但集數短（只有10集），所以成長變化大！」

在記者眼中，或者是，在余家聰（劉俊謙飾）眼中，張麗紗這個角色很難討人喜歡，因為她只活在自己的世界，只懂將焦點放在自己身上，無視別人的痛苦，吳海昕也承認，在故事初段Yeesa實在愚蠢得過份，「所以後面個Contrast就會做到好大！」（《二月廿九》劇照，李詩卉攝）

第五集，Yeesa（吳海昕飾）終於再次穿越成功，由2018年2月28日，一下子來到2020年2月29日，手執攝錄機的她「空降」在男子浴場裏，嚇得客人尖叫連連，這一幕，跟之後她在網吧拍下日本彩票中獎號碼，正好反映Yeesa對於穿越，仍然抱有一種「玩樂」的心態，編劇明顯以此營造故事的落差感覺，牽動觀眾情緒。（《二月廿九》劇照，李詩卉攝）

Yeesa（吳海昕飾）從2020年的facebook中，知道相識十多年的閨密好友Fiona（李敏飾）於2018年9月因子宮頸癌逝世，她無法接受這個噩耗，但正因如此，她才會成長，認真面對自己的人生。（《二月廿九》劇照，李詩卉攝）

身在2020年的Jonathan（柯煒林飾）向Yeesa（吳海昕飾）哀求：「如果你真係可以穿越時空嘅話，我求下你，我求下你話畀Fiona聽，唔好揼低我哋，我好掛住佢！」這麼柯煒林演繹情緒恰到好處，觀眾看着很難不心痛，是第五集其中一個催淚位。（《二月廿九》截圖）

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很多人說《二月廿九》跟人氣台劇《想見你》比較，甚至有人說抄襲，但實情是，兩劇都是講穿越，但故事脈絡不同，而且製作預算差天共地，導演說《想見你》可以開拍150組，但《二》只是有錢開拍40組，而且為了慳錢，就連導演自己和編審黃智揚（Yellow，右）都要落場客串道士。（導演羅嘉駿提供）

Fiona（李敏飾）在Yeesa（吳海昕飾）多番說服下，終於去醫院做身體檢查，並且跟丈夫Jonathan（柯煒林飾）攤牌，導演Steve說：「呢場喊戲，因為冇錢，得一部機拍，所以（二人對望鏡頭）要分開拍，Ranya嗰邊係拍先，拍咗佢嘅大頭樣，佢一Take過搞掂，完全唔需要NG。」（《二月廿九》截圖）

飾演Jonathan的柯煒林，在第五集播出後於IG發帖，說出角色性格：「Jonathan話很多，大多都是廢話，除了跟Fiona說的。喜歡Jonathan無論在求婚或勸說時都是跟Fiona說：『讓我們互相照顧』，而非男角常說的『讓我照顧你』。從沒把愛掛在嘴邊，卻感受到愛。導演、編劇們、剪接好嘢！」（《二月廿九》截圖）

成長這回事 港劇甚少提及

一個有成長的故事才好看。成長意味有經歷，而且是痛苦居多，跌得愈甘，傷得愈深，但領悟亦會愈多，可能就是這些遭遇，才會令人由無知去到成熟，《降魔的》的馬季（馬國明飾）、《權力遊戲》（Game of Thrones）裏的Arya Stark（Maisie Williams飾）、《Grand Maison東京》（港譯：《摘星廚神》）的早見倫子（鈴木京香飾）、《想見你》的李子維（許光漢飾）、《不自然死因研究所》的久部六郎（窪田正孝飾），統統都是經過無數生離死別，方能體會人生是怎樣一回事，誠如《以你的名字呼喚我》（Call me by your name）裏Elio的父親（Sami Perlman飾）教誨兒子：「How to run your life is your business！」（要怎樣過你的人生由自己作主），換上市儈一點的字眼，人生如一盤生意，如果看不清自己的問題，永遠推卸責任，從不努力，人生必然失敗告終。

港劇向來甚少觸及「成長」這個議題，因為本地電視界從來不重視年輕觀眾需要，《教束》和《二月廿九》都是同一班底製作，而且在極低成本下完成，導演說，《二》拍10集，每集45分鐘，只夠錢開40組，但《想見你》拍13集，每集長70分鐘，資源可以讓他們開150組戲，即《二》的3倍幾，就知道製作預算相差有多遠，所以我看完第五集之後，很想跟他們說聲多謝，因為在這艱難時期，這班人仍然願意在資源不足的情況下創作青春劇，帶出多種寓意，回應社會，實在令人感動。

《二月廿九》分別在香港和北海道取景，劇照師拍下大量精美劇照，可點擊下方圖輯細賞：