盤點Apple TV+十大女性主題影視作品　向台前幕後的不凡女性致敬

無論電影或劇集都加入了不少女強人角色，從《魔雪奇緣》的Anna到《星球大戰》的Rey，《晨早直播室》的女性電視精英到《太空驕子》的女太空人，突顯了女性多自強的精彩人生故事，就是女性的堅強打造了一系列優秀的影視作品。為了為慶祝國際婦女節， Apple TV向影視行業台前幕後的不凡女性致敬，Apple TV app將以優惠價錢推出多個電影系列，包括《黑魔后2》、《神奇女俠》、《原子殺姬》、《不得鳥小姐》、《完美巨聲幫3》、《蘇格蘭女王：爭名奪后》、《NASA無名英雄》、《盜海豪情：8美千嬌》等。現在就為大家盤點過去一年裏，令大家留下深刻印象的女性主題影視作品。

《晨遭直播室》由Jennifer Aniston主演。（Apple TV+圖片）

《晨早直播室》（ The Morning Show）

Apple TV+原創劇《晨早直播室》（ The Morning Show） 細緻描繪電視台幕後權力鬥爭，由珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）及韋絲麗花絲潘（Reese Witherspoon）兩位主角在男性當道的職場設法求存。而Jennifer飾演的Alex本來只為保個人事業與名譽，去到劇集尾段竟然出現大逆轉的形勢，跟Reese飾演的Bradley聯手展現Girl Power，看到結局觀眾必定會大呼過癮。

《Truth Be Told》由Octavia Spencer主演。（Apple TV+圖片）

《真相大白》（Truth Be Told）

《真相大白》（Truth Be Told） 由Octavia Spencer主演，不少劇迷都是為了她而追看劇集。故事講述因為報導一宗少年謀殺案而成名的記者Poppy（Octavia Spencer飾），多年後發現了能夠證明該少年清白的全新證據。Poppy因而進行一連串的調查行動，期間看到Poppy追求真相和公義的無畏精神，沒教人失望的是Octavia的精湛演技與《Breaking Bad》男星Aaron Paul的連番鬥戲！

《由暗到明：電視與彩虹史》（Visible：Out on Television）

Apple TV+原創紀錄片《由暗到明：電視與彩虹史》（Visible：Out on Television）審視了美國電視媒體的台前幕後， 面對LGBTQ+這個議題的態度和改變。由60年代開始，女星Zelda Gilroy因為形象過於「潑辣」而導致主演的劇集難產，去到1997年名嘴Ellen DeGeneres於肥皂劇借角色「出櫃」，這條漫長的平權道路上，幸有這些女性寫下電視歷史，推動時代變化的步伐。

《狄金森的詩生活》（Dickinson）

Apple TV+原創劇集《狄金森的詩生活》（Dickinson）主要探討女生面對的成長問題，就算是千百年前的古人也在因此而惆悵，如美國女詩人Emily Dickinson筆下記錄有關性別和存在的心聲，也是獨立自主思想的前衛典範。劇集將Emily的傳奇前半生改編成喜劇，包括Emily如何面對父權社會的挑戰、對死亡題材的迷戀及與閨密嫂子Susan的戀愛關係。

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