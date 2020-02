史提芬史匹堡重塑80年經典劇《幻海奇談》　3月初登陸Apple TV+

Apple TV+於去年11月開始投入服務,雖然打頭陣的《重見光明》(SEE)及《晨早直播室》(The Morning Show)邀請了「水行俠」Jason Momoa、珍妮花安妮絲頓(Jennifer Aniston)、奧斯卡影后麗絲韋花絲潘(Reese Witherspoon)等星級演員參演,但竟被劇迷批評劇情沒有新鮮感,只有《鬼眼》(The Sixth Sense)導演禮切沙也馬蘭(M. Night Shyamalan)執導的懸疑劇《靈異女僕》(Servant)挽回不少分數。

早前有消息指每次都有品質保證的史提芬史匹堡(Steven Spielberg)將親自監製80年代經典奇幻劇集《幻海奇談》(Amazing Stories),教劇迷期待,而昨日(19/2)Apple TV+便發布了《Amazing Stories》的首段預告,並宣布劇集將於3月6日上架!

《幻海奇談》講述了五個獨立奇幻故事,由史匹堡親自重塑無限想像空間。名為《The Cellar》的首集由FX製作的《The Americans》導演Chris Long執導,並由《移動迷宮》男主角Dylan O’Brien及近期爆紅的Netflix愛情懸疑劇《安眠書店》(YOU)第二季女主角「Love」Victoria Pedretti主演。其餘四個獨立單元《The Rift》、《Signs of Life》、《Dynoman and the Volt》及《The Heat》,將於其後每個星期五逐一推出。

另外,《Amazing Stories》的導演班底亦非常強勁,包括有《Succession》和《權力遊戲》(Game of Thrones)的導演Mark Mylod、Netflix《Unbelievable》的Michael Dinner、《The Rookie》的Sylvain White及《Utopia》的Susanna Fogel,而節目統籌就是《Once Upon a Time》的Eddy Kitsis及Adam Horowitz。

