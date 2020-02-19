史提芬史匹堡重塑80年經典劇《幻海奇談》　3月初登陸Apple TV+

Apple TV+於去年11月開始投入服務，雖然打頭陣的《重見光明》（SEE）及《晨早直播室》（The Morning Show）邀請了「水行俠」Jason Momoa、珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、奧斯卡影后麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）等星級演員參演，但竟被劇迷批評劇情沒有新鮮感，只有《鬼眼》（The Sixth Sense）導演禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan）執導的懸疑劇《靈異女僕》（Servant）挽回不少分數。

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早前有消息指每次都有品質保證的史提芬史匹堡（Steven Spielberg）將親自監製80年代經典奇幻劇集《幻海奇談》（Amazing Stories），教劇迷期待，而昨日（19/2）Apple TV+便發布了《Amazing Stories》的首段預告，並宣布劇集將於3月6日上架！

《幻海奇談》講述了五個獨立奇幻故事，由史匹堡親自重塑無限想像空間。名為《The Cellar》的首集由FX製作的《The Americans》導演Chris Long執導，並由《移動迷宮》男主角Dylan O’Brien及近期爆紅的Netflix愛情懸疑劇《安眠書店》（YOU）第二季女主角「Love」Victoria Pedretti主演。其餘四個獨立單元《The Rift》、《Signs of Life》、《Dynoman and the Volt》及《The Heat》，將於其後每個星期五逐一推出。

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另外，《Amazing Stories》的導演班底亦非常強勁，包括有《Succession》和《權力遊戲》（Game of Thrones）的導演Mark Mylod、Netflix《Unbelievable》的Michael Dinner、《The Rookie》的Sylvain White及《Utopia》的Susanna Fogel，而節目統籌就是《Once Upon a Time》的Eddy Kitsis及Adam Horowitz。

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