【收視滯後報告】《大醬園》全劇28點　《法證》有機打破《延禧》

收視報告又再出爐，今次的日期是02月24日至3月1日。今次報告重點是《大醬園》大結局，一開頭收視低得慘不忍睹，劇集一路播一路被網民指「膠」位太多，成為本年度首套膠劇，但最後令人相當驚訝，大結局錄得36.5點，全劇總平均收視達到28點。

《大醬園》雖然被網民喻為膠劇，但最後收視竟有28點。（劇照）

+ 8 + 7 + 6

當然，這個收視點是受到疫情影響而大幅上升，但確實也創出了一個漂亮的數字。除了《大醬園》外，《法證先鋒IV》也依然保持強勢，上次報告錄得35.7點，今次也有35.8點，前年《延禧攻略》全劇的平均收視為31.3點，若果疫情繼續嚴重，收視跟著這個走勢，很大機會打破《延禧攻略》這個紀錄。

《法證先鋒IV》氣勢強勁。（劇照）

+ 4 + 3 + 2

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均30.6點，最高收視周四(27日)晚31.7點。《法證先鋒IV》周一至五平均35.8點，最高收視周二(25日)晚36.7點。《大醬園》周一至五平均33.2點，最高收視周五(28日)晚大結局36.5點，除了是該劇開播以來最高，亦打破2017年以來二線劇單集最高收視紀錄。由1月20日首播23.4點收視至2月28日大結局之36.5點，共跳升了13.1點。《美味情緣》周一至五平均7.7點，最高收視周五(28日)晚8.5點。

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