【周星馳】數據分析20大網民最愛星爺電影 　《西遊記》非冠軍

雖然喜劇之王已經年過半百，滿頭白髮的他蒼老感令人心酸，但他經典電影作品中的身影早已深入民心，加上各個地區的影視台在三十年間都不斷重播他的電影，令到粉絲廣見於不同的年齡層。不少年輕人仍然會為周星馳二、三十年前的搞笑對白而捧腹大笑，亦有更多的人是不斷重複細看他的電影，並記下他的每一個情節、每一句對白。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》分析2019年3月5日至2020年3月3日期間的香港網路大數據，得知不少網民持續討論周星馳的電影，並不斷借用、模仿他戲中的經典對白。以下，就是香港網民討論最多的二十大周星馳電影，並帶大家回憶前3名電影中的其中一句經典台詞。

網民最愛星爺電影排名出爐！點圖看第20至第4位（點圖放大▼▼▼）

+ 13 + 12 + 11

第三位 : 《功夫》（2094筆》

周星馳的偶像是李小龍，自小就有一個功夫夢，而《功夫》就是他完成這個夢想的作品。《功夫》在2004年上映，除了打破香港、台灣、馬來西亞和新加坡等華語地區的票房外，亦打破了世界數十個國家和地區的華語票房紀錄。周星馳憑這套電影在海內外獲得22個電影獎項和33項提名，向世界隆重展示了自己的「功夫夢」。

《功夫》極具周星馳「無厘頭」風格，當中金句對白亦是十分多，其中有一句是：「就算殺了一個我，還有千千萬萬個我！」在情節和畫面的引導下，這對白的效果相當有趣，但不少觀眾在重復思考、解讀後，認為這一句話極具內涵與道理：面對不可力敵的困難時，義無反顧的勇氣是非常重要的。

在拍攝《功夫》期間，洪金寶曾怒斥周星馳：「不可以只把自己當人，其他的都當狗」。（《功夫》海報）

+ 5 + 4 + 3

第二位 :《國產凌凌漆》（2568筆）

周星馳的電影經常「惡搞」經典，以他自己的方式去理解當中內涵並重新以「無厘頭」的方式演釋，《國產凌凌漆》就是「惡搞」國外經典系列電影《007》。這一套電影中，周星馳以中國特務的角色身份，不斷暗諷中國國內諸多黑暗的制度和現象。

在這一套充滿中國特色的特務電影中，有一句對白表能代表電影中心思想，亦是勸勉觀眾的一句良言：「就算是一條底褲，一張廁紙，都有它的用處。」有多少人早已忘記自己是獨一無二？有多少人堅持自己有用之處呢？

（《國產凌凌漆》海報）

+ 10 + 9 + 8

第一位 :《少林足球》（2769筆）

《少林足球》是周星馳第一部在歐洲、全球大規模上映的電影，讓他正式走出華語圈，踏上世界舞台，成為世界級的知名影星。但這套電影亦是「黃金拍擋」吳孟達和周星馳暫時最後一次合作演出的電影，是各大星迷的留念、回憶之作。

這套電影除了一貫「無厘頭」之外，存在一個核心──夢想，當中一句經典對白：「人如果沒有了夢想，那和咸魚有甚麼區別？」多年來依然觸動人心。現實中，太多人因為生活而忘記夢想，太多人為賺錢糊口而不得已放棄曾經堅持過的目標，不少人看到那個追逐夢想的少林武僧，重新喚起了當初那份熱血。

（《少林足球》海報）

+ 9 + 8 + 7

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年03月05日至2020年03月03日。網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram及各大討論區、BLOG等，針對討論『周星馳電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論熱度大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】