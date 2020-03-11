夢工場創辦人開設串流平台Quibi　加入震動及旋轉畫面撼Netflix

由去年開始愈來愈多媒體開設影視串流平台，繼Apple TV+、Amazon PrimeVideo和HULU後再有一間公司加入戰場，它便是由夢工場DreamWorks創辦人Jeffrey Katzenberg親自打造全新影視手機App Quibi，它更找來迪士尼、華納、環球等大公司注資11億美金，硬撼Netflix和HBO GO。Quibi其實是「Quick bites」的縮寫，意思是平台上的劇集都以短為主，當中除了劇集，更有電影、綜藝節目及體育節目。另外，最值得留意的是Quibi開發了全新系統，片段會隨着劇情而轉換視點，換言之片段會隨片段由橫變直，更會有震動感。

月費只需要4.99美金，更有90日Free trial！（網站截圖）

跟其他影視串流平台相比，Quibi的月費只需要4.99美金，約39港元，平台將會於4月6日推出。現在就為大家介紹Quibi即將會推出的劇集。

《Most Dangerous Game》

劇集由「雷神」Chris Hemsworth弟弟Liam Hemsworth主演，更有實力派演員Christoph Waltz參演。故事主要講述Liam患病將死的人，想在離世前賺大錢留給正在懷孕的太太，同時Christoph就提議Liam去參加一個遊戲，如果在遊戲中能夠生存的話，就能夠得到獎金。在預告中看到有大量打鬥場面，更有《The Sopranos》編劇Nick Santora坐鎮，相信會是精彩之作。

《Survive》

劇集由新婚不久的Sophie Turner及Corey Hawkins主演，主要講述一場墮機空難，當中只有Sophie飾演的Jane及Corey Hawkins飾演的Paul生還。兩人在雪地中求生。另外，劇集改編自Alex Morel創作的同名小說，劇中兩位主角經歷大量驚險場面，相信加配Quibi的新系統，絕對能夠將劇迷的煲劇享受推至更高層次。