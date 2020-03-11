【婚前21天】瞞婚欺騙粉絲被狂鬧　吳尊開直播道歉：我們真都忘了

台灣男星吳尊最近孖太太林麗吟參加內地綜藝節目《婚前21天》，並大方地公開了二人的結婚證書，白紙黑字清楚寫到明二人在2004年就已經成為合法夫妻。而他所組的男團飛輪海則是2005年才出道，另外他自己亦對外稱在2009年才登記結婚，正因為如此他遭網友質疑瞞婚欺騙粉絲，引來網上不少爭議。

吳尊繼在節目的視像記招發布會上，對瞞婚一事向大家道歉之後，近日他亦和太太林麗吟再開直播再次同大家Say Sorry，並公開了林麗吟為何是次肯公開露臉參加節目的原因。

吳尊同太太林麗吟參加內地綜藝節目《婚前21天》。（《婚前21天》微博圖片）

因為瞞婚一事搞到吳尊形象受損不少，但他就在直播中表明自己真的對結婚年份並不太清楚，而因為節目原因他才挖了很多以前的資料才得知自己是在2004年結婚領證的，並不是存心隱瞞結婚一事：「我們結婚紀念日，我們真的都忘了，從來我們都沒有慶祝過半次，所以我在這邊也想跟大家道歉。我真的從來沒有想過隱瞞，我可以對我的天上的媽媽發誓，我不可能想要隱瞞，我覺得隱瞞大家也沒有必要。」

另外，他亦解釋道當年對外講出自己2009年登記結婚，其實是一場誤會：「我之前在台灣的時候，就是可能剛剛公布的時候，然後在台上突然間記者問我「你們是甚麼時候註冊的？」我那個時候就嚇到，因為我真的忘了，然後我不敢在那邊跟他們講我忘了，所以我就隨便說一個2009年。真的沒有想要隱瞞大家，希望大家可以明白，然後我也想跟大家說對不起。」

吳尊原來在出道前已經結婚。（娛圈圈小八卦微博圖片）

吳尊再次向大家道歉。（微博截圖）

而吳尊的太太林麗吟之前堅持不露臉，連上《爸爸去哪兒》的時候亦戴上口罩出鏡，今次就公開露面拍攝綜藝節目，的確令大家相當好奇。原來年齡上的增長令她的想法改變了好多：「覺得以前跟現在的想法有不一樣了，現在已經有年紀了，然後也參加了《爸爸去哪兒》﹑《最美的時光》就覺得蠻好玩的，然後就跟家裡人一起拍就覺得還不錯。」

林麗吟因為年紀大想法有不一樣，所以才肯公開露臉上節目。（《婚前21天》微博圖片）