Netflix《滅魔家族》有齊劇集成功元素　爛番茄僅得33%究竟衰乜？

隨着影視娛樂串流平台愈來愈普及，觀眾的觀看習慣都起了很大變化。作為串流影視龍頭Netflix致力發展不同的市場，除了外構劇集和電影，更大量製作不同類型的原創作品，希望迎合更多觀眾的口味。可惜製作數量大幅增加的同時，又能否兼顧質素？最近在Netflix上架的《滅魔家族》（October Faction）有齊了一套劇集成功的元素，包括懸疑、追殺及解剖外星人、神秘組織、靈異等，都沒辦法令劇迷追看下去，更在爛番茄只得33%的超差分數，究竟衰乜？

《October Faction》在爛番茄只得33%的分數。（Netflix圖片）

《滅魔家族》改編自美國漫畫家Steve Niles跟Damien Worm聯手創作的同名漫畫，劇情主要講述怪獸獵人Fred（J.C. MacKenzie飾）和太太Deloris（Tamara Taylor飾）自年輕就加入了神秘組織，工作是要獵殺超自然生物，而兩人的一對雙胞胎Geoff（Gabriel Darku飾）及Vivian（Aurora Burghart飾）竟然秘密地擁有超能力。因為工作關係，家庭經常搬來搬去，一家四口剛從日本搬回父母的家鄉小鎮，而Geoff跟Vivian就經常被同學杯葛和欺凌欺負。隨着一故黑暗勢力逐漸迫近這家人及組織的背後陰謀，這對父母要保護子女同時對付外敵。

兩公婆職業為怪獸獵人的構思，簡直就是《Men in Black》的親子版。（影片截圖）

角色演技差 看半集即想棄劇

劇集圍繞恐怖懸疑及超自然元素，故有大量吸血鬼、形狀怪異的外星生物。為了營造陰森的調度，整套劇集的色調都比較陰沉，更加入不少爆頭、內臟滿地的血腥場面。起初記者看了簡介後，以為劇集會是親子版的《黑超特警隊》（Men in Black）節奏會偏快，起碼每集都會有刺激的打鬥場面，可惜看了半集便想棄劇。雖然爸爸Fred這個冷面笑匠的角色風趣幽默，但演員好像沒辦法拿捏得好那種感覺，而雙胞胎Geoff和Vivian的生硬做作的演技令人非常卻步，令記者經常「出戲」。雖然劇中都有出現過有趣的外星生物，亦有類似邪教的儀式，但因為拖延的劇情及一直無法解釋的謎團，加上無綫級的演技絕對成為整套劇的敗筆，寧願看《慶餘年》也不想浪費時間。

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每套劇集都應該有個中心思想或重要訊息傳達給觀眾，《滅魔家族》就想借跟白人主角Fred不同的種族，包括吸血怪獸、幽靈、狼人等異類，甚至乎黑人太太Deloris及混血雙胞胎，來帶出種族共融的議題，但往往在真正實踐到共融之前，必定會經歷許多矛盾和衝突。其實劇集齊集了一套成功作品的重要要素，可惜因為演員的演技參差及劇本沒有太大推進而令人感到失望，如果能減少拖延的劇情，加入更多獵殺怪獸的情節，相信可以挽回些少分數。