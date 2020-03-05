Netflix真人騷挑戰盲婚試愛大作戰　究竟有幾多對能夠走到最後？

近年真人騷節目愈來愈流行，就好似TVB製作的《盛女愛作戰》及《沒女大翻身》等都成為一時佳話。其實外國早就興起這類型節目，無論是改造真人騷《粉雄救兵》（Queer Eye）還是配對節目《Love Island》都大受歡迎。最近Netflix就推出一套全新的配對真人騷《盲婚試愛》（Love is Blind），節目最特別的首次大膽挑戰在不見面的情況下尋找結婚對象，訂婚後才能看見對方的廬山真面目，聽落都覺得刺激！

節目在2月13日開始播出，並每集更新。（Netflix圖片）

《盲婚試愛》（Love Is Blind）邀請了30位單身男女，在未見過真人的情況底下透過了解對方的內在美而找到終身伴侶。參加節目的男女都渴望憑內在美來尋找到真摯的愛情，而不希望對方因為喜歡自己的外貌才拍拖，故參賽者會有十天時間在「愛巢」尋覓真愛。在過程中，兩人分別單獨身處密室中，只能聽到對方說話，透過齋Talk唔見樣的交談去建立感情。如果在這十天內，跟對方擦出愛火花，就可以主動求婚，成功配對後才能跟對方見面。然後節目團隊就會安排情侶去到墨西哥度假村享受相處時光，並開始認識雙方家長，然後於一個月後正式步入教堂。

雖然製作團隊確實是為了節目效果而特別挑選擁有不同特質的參賽者，不過基本上參賽者們對節目的流程都沒有太大的概念，故節目中的反應都應該是真實的。在5對情侶訂婚及見面過後，去到要真實相處的時候少不免會有吵架及未能達成共識的時候，不過最過癮的就是這5對情侶都在不知情下入住同一個度假村。某些參賽者在訂婚前可能不止跟一位異性擦出火花，只是在限定時間內要作出一個決定，但當看到其他參賽者吸引的外表後，事態竟然發展成爭仔事件，這才是最吸引觀眾的主菜！皆因Netflix日前推出了真人騷參賽者聚首一堂討論當時拍攝的細節，這一集就看到當中兩位女參賽者更當眾開火，這場八婆鬧交就成為整季的戲肉！

以下就介紹一下節目內的情侶配對：

Jessica VS Mark

現年34歲任職區域經歷的Jessica在節目中都很想尋找一位能夠真正了解自己的男人，她在「愛巢」中跟24歲的健身教練Mark火花四濺，更沒有因年齡而收到影響，靠互相聆聽內心世界就認定對方就是唯一。Jessica曾表示過往只跟比自己年長的男生拍拖，而所有前度都非常健碩，當她看到Mark的身形比較矮小，加上帶點稚氣，便對Mark開始冷淡，更不停強調Mark跟想像中有出入。另一邊廂，Mark卻認為Jessica非常適合自己，而自己亦願意遷就女方的一切，不過值得留意的是Jessica在「愛巢」時，對另一位參賽者Barnett亦非常有興趣，但因對方選擇了Amber才回到Mark身邊，感覺上她視Mark後備。其後，當她在度假村看到Barnett高大靚仔後，竟然主動向男方埋身！

Lauren VS Cameron

在眾多的參賽者中，雖然有很多對都未能走到最後，但Lauren跟Cameron這一對就突破了外表及膚色的界限，成功結婚。曾經任職7年消防員的科學家Cameron感覺上比較內斂害羞，更渴望尋找到靈魂伴侶。因為Cameron在過往沒有太多戀愛經驗的原故，並表示絕對不會介意對方的外貌，就算對方很醜都願意接受。同樣拍拖次數不多的Lauren是一個很有想法的女性，雖然過往未試過跟白人拍拖，但都仍勇於走出自己的舒適圈去嘗試令關係長久下去。兩人至今結婚一年多，大批觀眾都表示最喜歡Lauren及Cameron這對CP，更大讚Cameron成熟穩重而且非常情深。

Amber VS Barnett

當兵的Amber感覺上有點瘋狂，亦過分地有自信，不過她由始至終都一心向着Barnett。而過往只會跟靚女拍拖的Barnett就一直都猶豫不決，因為他的幽默感吸引了三位女士，包括Amber及Jessica。當Barnett有本錢挑選的時候，就會開始感到困惑，更一度貪心地希望心儀對象能夠擁有三人的優點。經過幾番慎重考慮，Barnett最後因為追求伴侶之間的快樂和舒適的感覺而挑選了Amber，不過這個決定竟然令Jessica耿耿於懷。另外，在兩人同居後，Amber竟然一心只想靠Barnett養活，不少觀眾都不看好這一對。

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