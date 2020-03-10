【二月廿九】Yeesa之死與辰叔有關？　張松枝IG暗藏蛛絲馬跡

一連十集的ViuTV穿越劇集《二月廿九》播出至今大獲好評，距離大結局尚餘三集，但依然有很多謎團未解開，亦未能拆解女主角Yeesa（吳海昕飾）於2020年在日本死亡的原因。導演羅嘉駿其實曾透露，張松枝所飾演的Yeesa爸爸「辰叔」是此劇很重要的一個角色，但他在過去六集卻是一個經常飲醉酒、對女兒發牢騷的「廢老」，照道理他的戲份應該更有發揮的空間才對，令不少網民猜測張松枝究竟會不會為之後的劇情帶來反轉。

張松枝所飾演的Yeesa爸爸「辰叔」其實是此劇很重要的一個角色。（《二月廿九》劇照）

雖然導演已經多次極力防止劇情提早外洩，但有眼尖的觀眾發現張松枝其實早已「劇透」！他於去年12月在社交網站上載自己在日本札幌拍劇的照片，而他出發時更獲《二月廿九》的攝影師「沙律」李詩卉留言道：「等緊你呀辰叔！」，可見有份到日本參與拍攝的除了有吳海昕、徐天佑和劉俊謙三位主角之外，張松枝亦是其中一員。不過他去日本拍攝的造型卻與前幾集的蒼老模樣判若兩人，網民因此推斷突然回春的辰叔必定不簡單，更可能與Yeesa的穿越或死亡有着莫大關係。

《二月廿九》的攝影師「沙律」李詩卉留言道：「等緊你呀辰叔！」，證明有份到日本參與拍攝的除了有吳海昕、徐天佑和劉俊謙三位主角之外，張松枝亦是其中一員。（Instagram：@deon_cheung）

張松枝去年12月在社交網站上載自己在日本拍劇的照片，其實早已「劇透」辰叔在劇集的重要性！（Instagram：@deon_cheung）

張松枝向《香港01》記者表示「劇透的話驚俾雷劈」，因此不能夠透露太多：「真係要透少少的話只可講，劇裏面我識日文，而我年青時候係一個運動員。」至於辰叔為何愛酗酒，張松枝就大賣關子：「（辰叔）成日飲酒只係想逃避同忘記啲傷心事，但係咩事呢？唔講得！」

劇集開頭已經有交代辰叔多年來都經常酗酒。（影片截圖）

張松枝透露辰叔飲酒是想逃避和忘記傷心事。（影片截圖）

張松枝多年前經常在TVB擔任綠葉角色，近年除了在電影圈闖出名堂獲關注外，更接連在ViuTV有不少發揮機會，今年1月更在《黑市》中擔挑大樑飾演瘋癲斷手殺人犯。不少觀眾對於他今次飾演女主角吳海昕的爸爸覺得很新鮮，更大讚張松枝每個表情都很有戲：「做到似一事無成同個女唔啱嘅廢老，但又滲透關心着緊」、「尤其同隻狗相處嘅時候鍾意又扮唔Care一秒轉換嘅微表情」、「由細睇到大TVB佢啲角色嚟嚟去去係咁都定晒型，呢套幾有突破」。張松枝笑言：「我飾演爸爸都唔少，但啲仔女通常都係六七歲，廿幾歲嘅仔女就係第二次，2015年HKTV嗰套《三面形醫》就係陳家樂做我個仔！」作為一子之父的他坦言，自己與辰叔是截然不同的父親，他本人則是嚴格得來比較開心和歡樂的「嚴父」。

辰叔其實是個口不對心的爸爸，心底裏很關心Yeesa，送走小狗時亦相當不捨。（影片截圖）

網民大讚張松枝每個表情都很有戲。（影片截圖）

隨住《二月廿九》在網上的討論度愈來愈高，張松枝坦言劇集能大受歡迎是預料中事：「套劇大受歡迎一早預咗啦！當我睇劇本同拍攝過程，還有羅嘉駿導演嘅處理都會估到一二。咁當然又要讚下三位主角，演得非常之好！」他很感激能參與其中，特別感謝《二月二十九》和《黑市》的劇組和導演，以及ViuTV給他「辰叔」這個很有發揮力的角色。張松枝坦言自己很少看討論區，所以未能一一見到網民對於自己的評價：「如果網民要評價我，請移玉步到我個Facebook專頁向我留言，咁我就可以一次過睇同回覆！」

張松枝笑言網民可以去他的Facebook專頁留言。（Facebook：張松枝 Deon Cheung）

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