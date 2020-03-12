【李屍朝鮮2．訪問】朱智勛裴斗娜講辛酸史　金成圭自爆槍法神準

Netflix原創劇集《李屍朝鮮》第二季相隔一年多後，終於將於13日，下午4時全球上線。早前幾位主演朱智勛、裴斗娜、柳承龍和金成圭除了率先現身記者會，為劇集做勢外，亦有接受香港傳媒的訪問，分享第二季拍攝期間的小趣事等，大展演員間的好感情。

《李屍朝鮮》的拍攝長達六個月，經歷不只一個季節，被問到拍攝期間的辛酸，朱智勛就分享拍攝時可能特別寒冷，甚至有雷雨，所以化妝及服裝上花了很多心思。而金成圭則講到：「第一季中我有很多跳躍的場面，大部分的演員都一樣，在寒冷的天氣下，幸好沒有意外，但仍是我們最擔心的部分。而第二季中，則有動員大量演員的動作場面，雖然拍攝過程辛苦，可是觀眾能夠感受到當中的感覺。」

朱智勛表示不擔心世子一角感情起伏大，因為他只需0.2秒就走出角色。（Netflix提供）

《李屍朝鮮》第二季中，朱智勛和金成圭有不少用劍及槍的場面，見到二人的身手都相當了得。朱智勛謙虛地表示有特別去上堂學習外，現場亦有專業的指導。不過金成圭就笑言自己是陸軍出身，已大概了解基本運用槍的方法，因此不用特別訓練槍法。自信的一面，就連一旁的裴斗娜和柳承龍都掩嘴而笑。而被問到他用槍的準繩度如何，表現害羞的金成圭就話：「命中率？計算射擊科基本考驗，20發滿分的話，大概中19發左右…」獲全場演員及記者大讚非常厲害！

永信一角經常要用槍，自信的金成圭竟然完全不用事前訓練？（Netflix提供）

相信劇迷都非常好奇一眾演員，對出演《李屍朝鮮》的感想。由於朱智勛飾演的李蒼世子一角，內心需要承受非常大的壓力，被問到要花多少時間走出角色，他立即回答：「需要0.2秒左右？」朱智勛表示感謝拍完《李屍朝鮮》第二季後又緊接有其他作品，殺科後稍作休息又開始與其他製作組合作，幸好身邊一直有同事陪伴着自己，所以不需太長時間走出角色。

裴斗娜表示欣賞醫女一角冷靜的性格，覺得她在混亂中都能沉着對應非常有魅力。（Netflix提供）

而不時要拍動作戲的裴斗娜被問到，飾演「醫女」還是「打女」的難度比較高時，她竟自爆是一名「身痴」。裴斗娜表示沒有不難的角色，比起打女，醫女更講求內心戲，更著重觀察及記憶力。對於極端的角色，她表示兩邊都會想挑戰；金成圭因拍攝《李屍朝鮮》而知名度大增，他坦言感謝這個拍攝機會，反而擔心之後觀眾不再認得他，他亦講到：「比起動作戲，下次更想挑戰感性的角色。」

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劇中的柳承龍壞到徹底，私下的他卻非常風趣，被問到現實中遇上喪屍的話，他回答：「當然要逃跑了！」反應鬼馬。（Netflix提供）

順帶一題，柳承龍在劇中飾演趙學柱一角卑鄙到不得了，不少劇迷都視他為「眼中釘」。不過私下非常親切的他，訪問未正式開始就已向香港記者擺出各款韓式心心，大派粉絲福利。他亦提醒劇迷：「《李屍朝鮮》第二季比第一季更加廣闊，更有深度，希望大家會繼續喜歡這部劇。」《李屍朝鮮》第二季將於本月13日，下午4時於Netflix全球上市，期待已久的劇迷記得緊貼播出了。

4位主演感謝香港劇迷對《李屍朝鮮》的喜愛，他們表示期待下次親自與大家見面，希望讀者能在疫症期間照顧好健康。（Netflix提供）

《李屍朝鮮》第二季劇照：