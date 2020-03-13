陳偉霆傳孖高人氣「收視女王」拍古裝劇　網友勁興奮：合作共贏

在內地已經貴為一線男星的陳偉霆（William）近年較少推出電視劇作品，對上一次推出的一部劇集已經是2018年的《橙紅年代》，而他亦有三年時間沒有接拍古裝電視劇。就在最近網上就瘋傳他已經接拍由小說改篇而成的劇集《九州斛珠夫人》，而女主角更是有「收視女王」之稱的楊冪，令不少網友非常期待。

陳偉霆已經好久沒有推出古裝劇。（陳偉霆微博圖片）

事實上，《九州斛珠夫人》要開拍的消息已經謠傳許久，最初瘋傳是由胡歌擔當男主角的，可是之後就不了了之。就在最近網上就傳出該劇的男主角最終找來William擔當，他將繼在2017年孖劉詩詩合作推出《醉玲瓏》之後，是事隔三年再拍攝古裝劇，令不少網友都非常期待他的表現。

根據網上的資料得知，內地今年第二季度拍攝的古裝劇中，就有一部清清楚楚寫明是由楊冪﹑陳偉霆所主演的《九州斛珠夫人》。而在維基百科的電視劇列表當中，亦寫明了楊冪﹑陳偉霆會拍攝《九州斛珠夫人》，清楚寫明他們飾演的角色是諸仲旭（陳偉霆飾）同葉海市（楊冪飾），這兩個人正是該小說的男女主角。

楊冪同陳偉霆多年後再合作。（楊冪工作室﹑《醉玲瓏》微博圖片）

另外，廣電總局在今年1月發布了一份「全國電視劇月報備案通報」的名單，上面列明《九州斛珠夫人》從原本只有48集將變更為55集，由此證明該劇是存在將會拍攝。另外，據指該劇原本在3月之前開機拍攝，但因為疫情關係就延遲至在4﹑5月才開機拍攝。據指該劇將會在橫店﹑新疆拍攝，為期150天。

兩大人氣明星楊冪﹑陳偉霆合作拍攝新劇一定會引起話題，事實上他們是繼2014年合作拍攝古裝劇《古劍奇譚》之後再合作，相信到時播出會掀起追劇潮。而楊冪一向所拍攝的古裝劇都具有口碑，有「收視女王」之稱的她都會為男星帶來旺氣，就好比《三生三世十里桃花》的趙又廷﹑《扶搖》的阮經天等，相信陳偉霆將會是下一位。

《九州斛珠夫人》從原本只有48集將變更為55集。（微博電視劇微博圖片）

《九州斛珠夫人》是根據作家蕭如瑟的同名小說改編而成，故事主要講述九州大陸上的大徵王朝，面對著內憂外患，朝政紛亂，女主角海市陷入帝旭、方諸之間，在動盪的大時代，發展出一段三角關係。

《九州斛珠夫人》預計在4﹑5月才開機拍攝。（微博電視劇微博圖片）