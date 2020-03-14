【新冠肺炎】不滿媒體標題誤導民眾　楊丞琳嬲豬：是想害死我嗎？

因內地新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐，許多藝人朋友都相繼取消工作或改以線上錄製方式等方法工作，務求減低病毒傳染的機會。而台灣歌手楊丞琳亦不例外，她原定上月底於上海舉行的《青春住了誰世界巡迴演唱會》，早前亦宣布延期舉行，但近日卻有媒體報道指她不畏疫情而照常開演唱會，搞到她非常嬲豬，更在社交網站發動態貼文表明「是想害死我嗎？」顯得非常無奈。

楊丞琳發貼文對媒體表示不滿。（楊丞琳微博圖片）

根據台灣媒體報道指，有其他媒體報道楊丞琳的演唱會會照常舉行，並且標題寫到明是《不畏疫情！楊丞琳音樂會「照常舉行」歌迷說話了》，想不到這個標題令當事人楊丞琳感到不快，令她覺得此標題有好大的誤導性，會造成她受到好多指責，所以她就跳出來說話：「行行好，這樣的標題是想害死我嗎？留言底下罵聲一堆，老娘是開線上音樂會，不畏疫情這四個字做標題，還寫上照常開唱來誤導大眾，請拜託不要害人好嗎？」可見她感到非常無奈。

事實上該報道的內文是有寫明楊丞琳是開線上音樂會的，但因為標題問題的確容易引來誤會，令楊丞琳感到委屈：「不看內文就直接罵我的人也很過份，雖然是被誤導，但一樣傷害了無辜的我，這個世界真的很黑暗。」事後該媒體亦已作出修改，而楊丞琳的貼文亦已刪除。

楊丞琳顯得非常無奈。（網上圖片）

據知楊丞琳是次音樂會是名為《刪拾以後綫上音樂會》，透過線上直播的方式與大家見面，是次的線上音樂會將會在３月14日白色情人節舉行，她更特別錄製了宣傳視頻表明約定大家，不見不散。

楊丞琳錄製視頻約定大家要聽她的音樂會。（楊丞琳微博截圖）