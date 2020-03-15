【創造營2020】爆鹿晗將擔任導師　與其中一位EXO歸國四子續前緣

前韓國男團EXO成員鹿晗唱跳俱佳，雖然回國發展後人氣有增無減，但近一兩年來事業似乎有所阻滯，去年與舒淇合作的電影《上海堡壘》 口碑遭遇滑鐵盧，音樂方面也沒有什麼起色，前路似乎有些迷茫。

隨着女團選秀《青春有你》第二季的播出，男團選秀節目《創造營2020》也於日前陸續公布導師相關信息，當中第二位雖然未開名，但網友根據圖中的各類關鍵物品已經估到是鹿晗，包括大蒜、鹿角、曼聯頸巾、足球、魔方等。

網友根據各類信息推測第二位導師就是鹿晗。（微博@新浪綜藝）

作為流量時代的開創者，鹿晗多年來都處於輿論的風口浪尖，一舉一動都會引起騷動。在演戲方面，一來演技受到爭議，二來由於「花美男」的形象太根深蒂固，令他的戲路有所限制；唱歌與綜藝方面，似乎也是發展平平。與之同期的其他三位流量，吳亦凡、楊洋、李易峰，EXO歸國四子中的張藝興、黃子韜，大家都各自在時尚、影視以及音樂領域找到一條適合自己的路，可以拿作品說話，但反觀鹿晗，很難找出色的代表作。

今次鹿晗擔任《創造營2020》的導師，想必應該可以掀起不少火花，始終唱跳是他所擅長的，而這也是他繼2018年的《熱血街舞團》之後，再次任導師。

鹿晗比起同期的其他三大流量與歸國三子來講，近一兩年來要沉寂些。（微博@鹿晗工作室）

除此之外，更令大家驚喜的是，第一位公布的導師黃子韜已經確認加盟，單是對於鹿晗、黃子韜能再續前男團情緣而言，就已經觸動雙方粉絲的內心，加上兩人各自已有很高的話題度，無疑會成為該節目最大的看點。

黃子韜與鹿晗再續前緣，將同場擔任導師。（微博@熱血黃子韜）

而在今日（14日）公布的第三位導師信息來看，應該是羅志祥，綜藝感十足的他，一定會令現場氣氛非常活躍，這也是在《這！就是街舞》之後，羅志祥再次與黃子韜同場做導師。至於另外兩位導師，有網友爆料是宋茜與歌手毛不易，如果真的是這個陣容，比起正在播出的《青春有你2》來講，似乎要略勝一籌。

網友猜測第三位導師是羅志祥。（Instagram@showlo）