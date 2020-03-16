【新冠肺炎】蔡依林周杰倫等演唱會全取消　票房蒸發愈10億人民幣

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）升溫導致百業幾近蕭條，也使得大陸的大型演出全面叫停，包含李宗盛、周杰倫、吳青峰、林俊傑、蔡依林、梁靜茹、劉若英、劉德華等都受影響，截至目前，至4月的演唱會都是延期狀態，演出日遙遙無期。

蔡依林全新巡演「Ugly Beauty」節目爆點連連，去年底在台北小巨蛋正式起跑，立即引起熱議，按計畫2月底開始周周在大陸都有演出，包含上海、南京、天津等共計12場延期。受影響的還有周杰倫「嘉年華」巡演、劉德華「My Love Andy Lau World Tour」巡演，前者延後的包含香港、大馬、海口以及澳洲站共10場，劉德華則是取消15場、延後9場。

天后「Jolin」蔡依林「Ugly Beauty」演唱會（FB@ 蔡依林 Jolin Tsai）

而林俊傑的「聖所」巡演今年進化成3.0版本「聖所：WONDERLAND」，日前發表聲明稱無限期延後，開賣的3月上海站、4月南寧站已叫停。李宗盛的「有歌之年」巡演已在大陸跑了一輪，於2月起到本月底的7場演出已宣告延期。

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另外梁靜茹、劉若英都選在今年展開全新巡演，梁靜茹「202020當我們談論愛情」原於2月在上海起跑，目前至4月共5場演出延後，受到疫情影響，後續場次目前呈現未知數；劉若英「飛行日」巡演共3場延期。據大陸媒體統計，3月取消、延期的的場次已導致票房損失超過10億人民幣，短時間內恐怕仍不會有任何演出。

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