孫儷合作的6位古裝劇男主角橫死率100%！網友求《安家》羅晉撐住

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內地劇《安家》目前正在熱播，劇中飾演徐文昌「徐姑姑」的羅晉首度與孫儷合作，一起飾演地產經紀，原本看似完美配對。卻有網友在社群網站上替羅晉請命，希望他能有「善終」。原來網友細數過去孫儷合作的《甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》中的男主角，居然冇一個有好下場，希望編劇能賜他一個「好尾」！不過，現實生活中羅晉很幸福，他正在美國陪老婆唐嫣待產坐月。

羅晉在《安家》演出佛系店長徐姑姑，十足暖男，他透露當初《安家》開拍前他才剛拍完《鶴唳華亭》，馬上又接新戲怕還走不出來，所以開拍前特別去體驗房仲員工作，聽到很多故事才點頭接拍，他印象最深是遇到一個入行八年的房仲員，經歷的故事真的跟劇本一樣才決定接演，至於他自己則認為房子是一個吃飯睡覺的地方：「有了房子就會有一個家，有了家心裡頭就會有安定。」

按圖睇羅晉、孫儷《安家》暖心互動：

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他和孫儷有眾多對手戲，一個佛系一個狼系相當互補，兩人雖然首度合作，但羅晉以「很開心」三次來形容與孫儷的合作，他形容孫儷演技非常到位，更激發出他的演技。倒是網友很怕他沒好尾，因為孫儷拍《後宮甄嬛傳》時的男主角皇上、果郡王，《羋月傳》的義渠王、贏駟，《那年花開月正圓》的吳聘和沈星移，沒一個有好下場的，紛紛上網要徐姑姑羅晉撐住。

同親孫儷合作的6位男主角都冇好下場，橫死率100%：

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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