李鎮赫處男劇下周首播　患先天性心臟病曾險放棄做偶像

不少年輕偶像都會「踩過界」踏足韓國戲劇圈，李鎮赫去年參加選秀節目《PRODUCE X 101》後爆紅並相繼推出SOLO專輯兼參與多個綜藝拍攝，並且即將在下星期三（18/3）首播的《那個男人的記憶法》中飾演新聞記者「趙一權」。

李鎮赫處男新劇令人期待。

李鎮赫在2015年以男團UP10TION成員出道，去年以練習生身份參加選秀節目《PRODUCE X 101》，在節目中憑出眾的實力和積極的形象獲得極高人氣。李鎮赫除了順利成為SOLO歌手，並舉行多場粉絲見面會外，幕前工作亦接踵而來，不但收到多個雜誌、廣告和綜藝的拍攝邀請，亦即將涉獵電視劇，首度挑戰演技。

李鎮赫去年推出SOLO專輯。（網上圖片）

李鎮赫去年8月擔任《Radio Star》嘉賓時曾自爆自己一出世已患有先天性心臟病，更以為其他人都像自己一樣胸口上有傷口：「我小時候以為每個人的胸口上都有傷口，直到小學四、五年級時才知道不是這樣，原來只有我才有的疤痕啊。本來我也覺得沒什麼，但之後這個病卻成為了絆腳石，準備成為偶像加入公司後，我的體力跟不上其他孩子，所以我就想『難道我真的要放棄成為偶像嗎？』」他解釋當時父母亦跟他說『辛苦就別堅持了』，只是他不想單單因為自己的病就放棄夢想，決定克服它，比其他人付出更多努力地練習。

李鎮赫作客出演綜藝節目《Radio Star》首度講述自己患有先天性心臟病。（MBC《Radio Star》影片截圖）

他不單沒有放棄夢想，更比其他人付出更多，努力地練習去克服困難，並嚴厲進行「三不」，就是不吸煙、不飲酒，不碰任何咖啡因，只吃能增肌和健康的食物！持之以恆果然令李鎮赫身體情況變好，連他的主診醫生都感到神奇，至今只要定期接受檢查便可。

李鎮赫圍讀劇本十分認真。

《那個男人的記憶法》由金東旭、文佳煐主演，講述因罹患「過剩記憶症候群」而把一年365天8760小時的細節全部都記下來的新聞主播，以及忘卻了人生重要時間的頂級女演員之間，相遇和相愛的浪漫故事；而李鎮赫就是金東旭的新聞團隊成員之一。劇集將於3月18日起逢星期三、四播出，「黃Viu煲劇平台」緊隨同日深夜上架讓港迷免費觀看。

《那個男人的記憶法》由金東旭、文佳煐主演。

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