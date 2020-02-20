棒棒堂黑澀會美眉曬合照　網民發現P圖太明顯：女生臉超級扭曲

曾紅極一時的台灣綜藝節目《我愛黑澀會》和《模範棒棒堂》是不少觀眾心中的青春回憶，節目一手捧紅的黑澀會美眉和棒棒堂更成為紅遍兩岸三地的偶像團體。成員雖然現已各散東西，不過都間中私下見面相聚。近日大牙、筱婕、丫頭、彤彤、小煜、阿緯和威廉聚首一堂參加綜藝節目《綜藝玩很大》的拍攝，不但勾起觀眾的回憶，他們亦表示回想起當年錄節目的美好時光。

棒棒堂六位成員威廉、阿緯、小煜、小傑、王子和敖犬。（網上圖片）

黑澀會美眉九位成員Apple、小蠻、丫頭 、小薰、筱婕、大牙、MeiMei、彤彤和鬼鬼。（網上圖片）

六位成員和節目主持人之一的小鬼（黃鴻升）穿起校服興奮影合照，並紛紛分享上社交網站。大牙感慨發文：「這次的台中行真的很開心，雖然我們都從美眉變成老姐姐老哥哥，但只要有我們在的地方就充滿歡樂！一路上笑到我肚子痛嘴角痠，才發現其實時間沒有帶走友誼，真的謝謝玩很大讓我們聚在一起！」丫頭更喊起當年的口號：「我愛黑澀棒棒堂上課了，大家都像回到以前的日子，好自在好開心！」彤彤亦勾起不少回憶：「重拾當年錄影時的歡樂氣氛，自在又放鬆的跟夥伴們一起拼，身體累累但心裡（裏）滿滿！」

（前排）丫頭、 筱婕、大牙、（後排）阿緯、小鬼、小煜、威廉和彤彤晒合照，卻被發現P圖太勁！（Instagram：@jiechang）

阿緯表示真的有一刻以為在錄《模范棒棒堂》，威廉則感謝節目令他們再次合體：「兩天一夜讓我們重回一場美好的黑澀棒棒堂，感謝《玩很大》使我們青春了起來！」

合照曝光後，網民紛紛回憶湧現，更有人引用黑澀會美眉和棒棒堂合唱的《黑糖秀》歌詞回應：「假如以後我們全都各奔西東，要永遠記住最初的夢。」更有網民發現只有前排的幾位黑澀會美眉P圖P太重手，後面的男生們卻安然無恙：「前面兩位臉超級扭曲」、「怎麼女生的鼻子都P得怪怪的」、「這修圖太多了！」，留言笑翻一眾網民！

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