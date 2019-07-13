5個玩《狼人殺》必須學懂的「竅門」！　預言家第3晚自爆有原因？

目前狼人殺手遊其實有相當多個版本，以下是針對《終極狼人殺》來做介紹，基本上各個版本的玩法都大同小異。

終極狼人殺在十人的簡單模式中，會由三名狼人對抗獵人、女巫、預言家各一位，與四位平民組成的好人陣營。在十二人的標準模式，狼人數量會變為四名，好人陣營多一名擁有特殊技能的愛神，並且加入警長競選的機制。

狼人殺遊戲規則很簡單，玩家們會被隨機分配到好人陣營或狼人陣營，獲勝的條件為殺光與自己不同陣營的所有人，也就是狼人殺光所有的好人，或是好人殺光所有的狼人，該陣營就可以獲勝。遊戲中除了狼人可以知道自己的同伴有誰，其它人都不知道彼此的身分是誰，因此好人陣營只能透過語音交流，找出別的玩家的邏輯錯誤、語句遲疑，並進一步推斷誰是好人誰是壞人，說服大家處決掉偽裝成好人的狼人，相反的，狼人則是要假裝成好人，白天時誤導大家投票，夜裏把好人一個個暗中殺掉。

沒玩過的人對《狼人殺》這個遊戲名稱可能會有點陌生，不過簡單說明的話，它其實就是手機版的「天黑請閉眼」或是大家熟知的傳統遊戲「殺手」，今天就來稍微介紹一下這個遊戲吧！

狼人陣營：狼人。（《狼人殺》遊戲截圖）

職業介紹｜狼人陣營：狼人

狼人最大的優勢在於集票權以及知道彼此身分，在每個夜晚可以投票選出要殺害誰，由於知道彼此之間誰是狼，因此當同伴被懷疑時，最先跳出來替他說話的人有高機率是同夥，不過和桌遊版最大的不同在於，狼人在夜晚時是沒辦法交談的，所以沒辦法討論執行一些較為複雜的戰術，例如像是故意殺自己人藉此混淆視聽，出現的機率會較低。

獲勝條件：殺光所有好人

好人陣營：預言家（《狼人殺》遊戲截圖）

職業介紹｜好人陣營：預言家

預言家是好人陣營中最重要的角色，從第一個夜晚開始，每回合都可以查驗其中一位玩家是好人或狼人，因此狼人會竭盡所能的殺掉預言家，好人則是要想辦法保護預言家，不過在終極狼人殺裏面，好人保護預言家的唯一方式只有女巫的解藥，因此預言家通常不會太早表態，直到確定場上可疑玩家的身分後，才會表態帶領其它的好人。

獲勝條件：殺光所有狼人

好人陣營：女巫（《狼人殺》遊戲截圖）

職業介紹｜好人陣營：女巫

隸屬於好人陣營的女巫，技能是擁有兩瓶特殊的藥水，分別是可以救人的解藥與毒殺別人的毒藥，在每個夜晚狼人殺人時，可以知道誰被殺害，並且決定要不要使用解藥救他，或者是在夜晚時決定要不要毒殺任何一名玩家，兩瓶解藥分別都只能使用一次，且在同一個夜晚裏不能同時使用。

獲勝條件：殺光所有狼人

好人陣營：獵人（《狼人殺》遊戲截圖）

職業介紹｜好人陣營：獵人

獵人是屬於好人陣營中最容易證明自己身分的玩家，原因在於他的技能是當他被殺害時，可以選擇開槍射殺場上任何一名玩家，系統也會顯示幾號玩家發動了獵人技能，並且射殺了誰，唯一要注意的是，如果是被女巫投毒藥而死，不能發動特殊技能。

獲勝條件：殺光所有狼人

好人陣營：愛神（《狼人殺》遊戲截圖）

職業介紹｜好人陣營：愛神

在簡單模式中並沒有愛神這個職業，只有在十二人的標準模式中才會有一名玩家被指派為愛神，愛神的能力是在遊戲一開始的時候，可以選擇包括自己的其中兩名玩家成為情侶，當情侶有一方死去時，另一人也會自動殉情死亡。情侶可以知道自己與誰被連接，但不會知道誰是愛神。

如果選到的兩名玩家都是好人，或者都是狼，愛神將屬於好人陣營，但如果連到的兩人一中一人為狼，另一人為好人，則愛神與情侶三人組成第三陣營，獲勝條件為殺光場上其它狼人與好人。

獲勝條件：連接的情侶屬於同陣營，殺光所有狼人｜連接的情侶不同陣營，殺光情侶之外的所有人

新手必知的五個小常識

#1 女巫救人表態

正常情況來說，若自己該局的角色為女巫，通常第一晚都會選擇使用解藥救人，避免狼人在第一晚就剛好把預言家給殺掉，還可以跳出來說自己剛剛救了誰，證明自己與狼人想殺害的玩家的身分為好人。唯一比較特別的情況是，少數狼人陣營會選擇在第一局殺害自己人，騙女巫的解藥並讓大家誤認為好人。

#2 女巫決定投毒時表態

當場上有狼面最大的玩家出現，並且解藥已經用掉，通常就可以跳出來承認自己的身分，並在下一回合請狼面最大的玩家吃毒，除了殺掉可疑的玩家，還可以證明自己沒有騙人，帶領大家找出其它狼人。

#3 女巫自救的話不要說

當在遊戲前期解藥就已經用掉了，但是用於自救，通常這時不會表態，因為你沒辦法在自證身分的同時，證明場上誰也是好人。另外如果解藥還沒使用，也不要跳出來承認自己的身分，以免下一回合馬上被狼人針對，浪費一瓶解藥自救。

#4 女巫出面後 獵人要跟着表態

在遊戲中期通常女巫的解藥都已經用掉了，這時女巫會跳出來說自己救了誰，證明自己的身分，接着在下一回合投毒，由於獵人死於毒藥會無法觸發技能，所以場上的女巫出來時，獵人也要跟着出來跟着表態，避免被誤殺。

#5 預言家第三晚一定要出來

預言家表態後下回合一定會被狼人殺害，因此除非已經查到誰是狼人，不然通常不會在前期就很快暴露自己的身分，不過如果一直查不到誰是狼，在第三晚也一定要出面說自己前幾回查了誰，否則好人陣營在沒有任何頭緒的情況下輸面會很大。

目前狼人殺手遊其實有相當多個版本，以上是針對《終極狼人殺》來做介紹，基本上各個版本的玩法都大同小異，只有在小地方有些許差別。其實狼人殺已經在大陸紅了非常久，近年才突然在台灣爆紅，甚至在網路上都有不少的討論度，如果你還沒玩過，趕快和你朋友一起去玩看看吧！

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