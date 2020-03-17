【新冠肺炎】《權力遊戲》Tormund確診　《獵魔士》片場全面消毒

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情擴散至全球，多個國家都遭病毒肆虐，更蔓延到荷里活，繼湯漢斯（Tom Hanks）、Idris Elba確診後，在《權力遊戲》（Game of Thrones）中飾演Tormund的Kristofer Hivju今日都確診患上新型冠狀病毒肺炎。而他正在拍攝中的Netflix人氣劇《獵魔士》（The Witcher）的片場亦需要全面清潔及消毒。

Kristofer在Instagram上載跟太太在家中自我隔離的照片。（IG圖片/@khivju）

Kristofer今日在Instagram上載跟太太的合照，留言表示自己確診，目前正在家中和家人自我隔離，而家人的健康狀況良好，可是自己卻有輕微的感冒症狀，並呼籲大眾要正視病毒蔓延有可能導致的嚴重後果，更提醒大家要勤洗手及與他人保持1.5米的距離。

他續指，叫大家要團結：「只要團結我們就能夠共同對抗這種病毒，並避免讓我們的醫院陷入危機。請互相照顧彼此，保持距離，並保持健康！請大家遊覽所在國家或地區的疾病管制中心網站，依照相關指示去確保安全，不僅保護自己，同時要保護整個社區，尤其是對那些有著高風險的人們，例如老年人和慢性病患者。」