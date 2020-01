於12月尾首播的Netflix劇《獵魔士》(The Witcher)短時間就成為2019年最受歡迎的劇集,日前Netflix公布2019年第四季財政報告,其中《獵魔士》在首月已獲得超過7600萬用戶收看,成為該平台有史以來表現最好的新劇。相信大部份劇迷都已經煲完劇集,Netflix方面亦宣布第二季即將於2月開鏡,不過大家都應該等唔切,昨日再有消息指改編自劇集的動畫電影已經開始了製作。

《獵魔士》第二季即將於2月開拍。(Netflix圖片)

據知今次Netflix製作的動畫電影名為《The Witcher : Nightmare of the Wolf》,由劇集《獵魔士》製作人 Lauren Hissrich 和 Beau DeMayo跟有份參與製作動畫《聖戰士:傳奇護衛》(Voltron:Legendary Defender)的知名韓國動畫工作室Studio MIR聯手打造,而背景亦同樣以《獵魔士》的世界觀為基礎。雖然暫時還未宣布電影會出現什麼角色,但Geralt of Rivia有很大機會出現。